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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

گزارش خبرنگار مهر از چین/

دانشجویان کامپوند تیمی مردان و زنان ایران حذف شدند

دانشجویان کامپوند تیمی مردان و زنان ایران حذف شدند

تیم‌های کامپوند تیمی مردان و زنان ایران نتوانستند به مرحله نیمه نهایی رقابتهای تیر و کمان یونیورسیاد 2011 چین راه یابند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، در ادامه رقابتهای تیر و کمان یونیورسیاد 2011 چین صبح امروز چهارشنبه در بخش کامپوند مردان تیم ایران موفق شد ابتدا با نتیجه21 بر 12 بلژیک را شکست دهد. این تیم در مرحله یک چهارم نهایی با اختلاف نزدیک 16 بر 15 مغلوب آمریکا شد و نتوانست به مرحله نیمه نهایی راه یابد.

در بخش تیمی زنان هم تیم ایران ابتدا 14 بر 13 چین تایپه را شکست داد و در بازی دوم با اختلاف نزدیک 13 بر 11 مقابل روسیه تن به شکست داد که ویدا حلیمیان، مهتاب پارسا مهر و بهناز نیکوروش نفرات تیم ایران را در این بازی تشکیل می دادند.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان  با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 1385762

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