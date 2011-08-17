احداث بزرگترین مجتمع دامی منطقه در سراب

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نصیرپور پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان سراب گفت: بزرگترین مجتمع دام کشور و خاورمیانه در شهرستان سراب و با ظرفیت 100 هزار راس دام ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه این مجتمع یکی از بزرگترین واحدهای جهان خواهد بود افزود: برای اجرای این طرح سه هزار و 780 میلیارد ریال هزینه می شود.

نصیرپور یادآور شد: احداث منطقه ویژه اقتصادی در سراب در زمینی به مساحت هزار و 607 هکتار و توسط یک سرمایه گذار داخلی ایجاد می شود.

به گفته وی، نقشه این منطقه تهیه شده و پس از اخذ مجوزهای لازم از محیط زیست ، با ابلاغ دولت توسط بخش خصوصی عملیاتی می شود.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی افزود: با راه‌اندازی این گاوداری بیش از هزار نفر به صورت مستقیم و10هزار نفر نیز غیرمستقیم مشغول به کار می‌شوند.

گفتنی است، هم اکنون بزرگترین گاوداری کشور با 25 هزار راس در استان قزوین و بزرگترین گاوداری جهان با 40 هزار راس گاو پرواری در کشور هلند قرار گرفته است.

