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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

اعلایی:

استفاده از بخش خصوصی در رونق اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر در ایلام است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: استفاده از بخش خصوصی در رونق اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر در استان ایلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در جلسه شواری برنامه ریزی استان تأکید کرد: استفاده از بخش خصوصی یک ضرورت انکارناپذیر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: استفاده از منابع و امکانات استان نیازمند یک برنامه جامع و مدون است که باید در یک برنامه زمانبندی شده ارائه شود.

استاندار ایلام با بیان اینکه توسعه استان با اعتبارات دولتی مردم را متضرر می سازد، تأکید کرد: امورات زیربنایی استان یک برنامه چندساله است که باید بیشتر از طریق بخش خصوصی انجام گیرد.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان در ادامه طبیعت بکر را یکی از بهترین مؤلفه های گردشگری استان عنوان کرد و افزود: طبیعت همواره پشتوانه معیشت بشر بوده که توجه یا عدم توجه به آن تأثیرگذاری فراوانی به همراه داشته و هرکسی اراده کند براحتی می تواند از آن استفاده کند.

کد مطلب 1385809

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