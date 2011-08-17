استفاده از بخش خصوصی در رونق اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر در ایلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در جلسه شواری برنامه ریزی استان تأکید کرد: استفاده از بخش خصوصی یک ضرورت انکارناپذیر است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: استفاده از منابع و امکانات استان نیازمند یک برنامه جامع و مدون است که باید در یک برنامه زمانبندی شده ارائه شود.
استاندار ایلام با بیان اینکه توسعه استان با اعتبارات دولتی مردم را متضرر می سازد، تأکید کرد: امورات زیربنایی استان یک برنامه چندساله است که باید بیشتر از طریق بخش خصوصی انجام گیرد.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان در ادامه طبیعت بکر را یکی از بهترین مؤلفه های گردشگری استان عنوان کرد و افزود: طبیعت همواره پشتوانه معیشت بشر بوده که توجه یا عدم توجه به آن تأثیرگذاری فراوانی به همراه داشته و هرکسی اراده کند براحتی می تواند از آن استفاده کند.
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