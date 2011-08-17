استفاده از بخش خصوصی در رونق اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر در ایلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در جلسه شواری برنامه ریزی استان تأکید کرد: استفاده از بخش خصوصی یک ضرورت انکارناپذیر است که باید مورد توجه قرار گیرد .

وی اظهار داشت: استفاده از منابع و امکانات استان نیازمند یک برنامه جامع و مدون است که باید در یک برنامه زمانبندی شده ارائه شود.

استاندار ایلام با بیان اینکه توسعه استان با اعتبارات دولتی مردم را متضرر می سازد، تأکید کرد: امورات زیربنایی استان یک برنامه چندساله است که باید بیشتر از طریق بخش خصوصی انجام گیرد .