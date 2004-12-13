كولين فارل دراتاق پرجمعيت جوئل شوماخر

" كولين فارل " درنمايي ازفيلم " اسكندر"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"اين كارگردان كه فيلمهاي " ورونيكا گيورين " و" بتمن " را دركارنامه هنري اش دارد درصدد است كه ازحضور" كولين فارل "، هنرپيشه فيلمهاي " كارآموز" و" اسكندر" براي پروژه اش تحت عنوان "اتاق پرجمعيت " استفاده كند.

اين اثرشرح حال مردي است كه داراي 24 شخصيت مجزاست . اوگاهي احساس مي كند دختري جوان است ،گاهي احساس مي كند كه مهاجرصرب ، كروات و ... است.

اين اثركه براساس كتاب " افكاربيلي ميليگان" جلودوربين مي رود مدتهاي مديد درصف توليد بوده است ودراين سالها ازحضورهنرپيشگاني چون " براد پيت "،" شون پن "،" لئوناردوديكاپريو" و" جان كيوزاك " به عنوان بازيگران اين اثرياد مي شد.

حتي تعدادي ازاين هنرپيشگان قرارداد حضوردراين اثررا امضاكرده وپس ازمدتي انصرافشان را اعلام كردند.اودرمورد داستان اين اثرمي گويد :" داستان اين كتاب به حدي هراسناك وتكان دهنده است كه به شدت مخاطب را تحت تاثيرقرارمي دهد." فيلمبرداري اين پروژه 20 ميليون دلاري ازماه فوريه ( بهمن - اسفند ) آغازمي شود.

" كولين فارل " واپسين بارفيلم " اسكندر" به كارگرداني " اليوراستون " را برروي پرده سينماها داشت. اين اثربه فروش نسبي دست يافت.