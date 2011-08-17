معاینات روانپزشکی در همدان 31 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احسان صالح افزود: هزار و 136 نفر در سال 89 به لحاظ روانپزشکی معاینه شده اند که از این میان 465 نفر زن و 671 نفر مرد بوده اند.

وی عنوان کرد: این آمار در سال 88، 865 نفر بوده که از این میان 370 نفر زن و 495 نفر مرد معاینه شده اند.

صالح روانپزشکی را یکی از تخصص‌های پزشکی دانست و اظهار داشت: این رشته تخصصی به بررسی مسائل رفتاری، هیجانی و پیشگیری و درمان اختلالات روانی آدمی می‌پردازد.

وی با بیان اینکه ارزیابی روانپزشکی معمولاً شامل اخذ شرح حال و معاینه وضعیت روانی به لحاظ قانونی است، گفت: معاینه فیزیکی، انجام آزمایش و گاه تصویربرداری از مغز از جمله روش‌هایی هستند که برای بررسی و رد کردن علل طبی احتمالی ایجادکننده علائم به کار می‌روند.

صالح افزود: روانپزشکی و پزشکی قانونی در مراحل رشد و تحول خود به اهداف یکدیگر نزدیک شده‌اند و در واقع هر دو رشته با مسئله انحراف اجتماعی سر و کار دارند که موجب ایجاد امنیت در جامعه می‌شوند.

تشکیل کمیسیونهای تخصصی روانپزشکی 17 درصد افزایش داشته است

وی با اشاره به تشکیل کمیسیونهای تخصصی روانپزشکی در این اداره کل گفت: شاخه دیگر از فعالیتهای این اداره در حوزه روانپزشکی، کمیسیونهای تخصصی است که آمارها نشان می دهد در سال 89 نسبت به مدت مشابه سال88، 17 درصد افزایش داشته است.

صالح ادامه داد: در سال 89، 54 و در سال 88، 46 مورد کمیسیون روانپزشکی انجام شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با تاکید بر اینکه روانپزشکی قانونی به بررسی علل رفتار فردی و تغییر این رفتارها در حیطه قانون می‌پردازد، گفت: تلاش می شود تا رفتارهایی که از لحاظ قانونی نابهنجار بشمار می‌روند مورد بررسی و تفحص قرار گیرد.

وی ارتباط روانپزشکی قانونی با سایر حوزه‌های علمی را رابطه ای نزدیک دانست و افزود: روانپزشکی قانونی با روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، جنایی، قضایی، شخصیت و کودک در ارتباط است و در سایر حوزه‌ها با علوم اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی، جرم شناسی روانی، پزشکی و روانپزشکی ارتباط نزدیک دارد.