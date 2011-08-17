مرزبان درباره خواستههای ارائه شده از طرف اهالی تئاتر در ضیافت افطار هنرمندان با رئیس جمهور که شامگاه سهشنبه 25 مردادماه برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: من در این ضیافت درباره نگاههای سلیقهای موجود به آثار تئاتری صحبت کردم که باعث سردرگمی هنرمندان تئاتر میشود. این موضوع هنرمندان تئاتر را به جایی رسانده که برخی از آنها دلسرد و خانه نشین میشوند.
این کارگردان تئاتر افزود: هنرمندان و بخصوص هنرمندان تئاتر شکننده هستند و با وجود نگاههای سلیقهای دلسرد میشوند. این یکی از مشکلاتی است که باید برای رفع آن کاری کرد تا نگاههای سلیقهای از بین رفته و وضع ثابتی ایجاد شود.
وی درباره خواستههای ارائه شده دیگر در ضیافت افطار هنرمندان با رئیس جمهور گفت: از آقای احمدینژاد رئیس جمهور درخواست کردیم تا سالنهایی را که در شهرستانها در حال خاک خوردن هستند در اختیار هنرمندان تئاتر قرار دهند تا از آنها استفاده شود.
مرزبان افزایش بودجه تئاتر را به عنوان دیگر خواسته ارائه شده به رئیس جمهور در ضیافت افطار با هنرمندان ذکر کرد و گفت: بودجه تئاتر با توجه به فارغ التحصیلان سالانه آن، وجود 600 گروه در سطح کشور و وجود 200 هزار هنرمند تئاتر بسیار ناچیز است و با این بودجه نازل نمیتوان کاری کرد.
وی یادآور شد: رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد کارهایی که از دست ریاست جمهوری در خصوص تئاتر برمیآید عملی شوند.
ضیافت هنرمندان با رئیسجمهور/
نماینده تئاتر: نگاههای سلیقهای از تئاتر حذف شود
هادی مرزبان به عنوان نماینده تئاتر در ضیافت هنرمندان با رئیس جمهور خواستار حذف نگاههای سلیقهای به تئاتر و ایجاد وضعیتی ثابت در این خصوص شد.
مرزبان درباره خواستههای ارائه شده از طرف اهالی تئاتر در ضیافت افطار هنرمندان با رئیس جمهور که شامگاه سهشنبه 25 مردادماه برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: من در این ضیافت درباره نگاههای سلیقهای موجود به آثار تئاتری صحبت کردم که باعث سردرگمی هنرمندان تئاتر میشود. این موضوع هنرمندان تئاتر را به جایی رسانده که برخی از آنها دلسرد و خانه نشین میشوند.
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