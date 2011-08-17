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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

ضیافت هنرمندان با رئیس جمهور/

نجفی: درباره سازمان سینمایی با رئیس جمهور صحبت کردم

نجفی: درباره سازمان سینمایی با رئیس جمهور صحبت کردم

احمد نجفی بازیگر و تهیه‌کننده سینما و تلویزیون تاکید کرد در جلسه دیدار با رئیس جمهور درباره ضرورت تشکیل سازمان سینمایی صحبت کرده است.

احمد نجفی که سه‌شنبه شب 25 مرداد ماه در مراسم ضیافت هنرمندان با رئیس جمهوری حضور داشت، به خبرنگار مهر گفت: در این جلسه اهالی فرهنگ و هنر و قلم حضور داشتند و بیشتر درباره مباحث کلی این حوزه صحبت شد. البته دو نفر از اهالی سینما درباره این هنر و شرایط سینمای ایران صحبت کردند.

وی افزود: من به طور خصوصی با آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در ارتباط با تسریع در مکان سازمان سینمایی و مصوبات مربوط به آن که پیش از این مطرح شده بود، صحبت کردم.

نجفی در ادامه بیان کرد: ایشان نیز با علاقمندی موضوع سازمان سینمایی را مورد توجه قرار دادند و بر همین اساس قرار شد جلسه فوق العاده‌ای را در آینده نزدیک برای رسیدگی به این امور برگزار کنند.

کد مطلب 1385841

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