نجفی: درباره سازمان سینمایی با رئیس جمهور صحبت کردم

احمد نجفی که سه‌شنبه شب 25 مرداد ماه در مراسم ضیافت هنرمندان با رئیس جمهوری حضور داشت، به خبرنگار مهر گفت: در این جلسه اهالی فرهنگ و هنر و قلم حضور داشتند و بیشتر درباره مباحث کلی این حوزه صحبت شد. البته دو نفر از اهالی سینما درباره این هنر و شرایط سینمای ایران صحبت کردند.

وی افزود: من به طور خصوصی با آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در ارتباط با تسریع در مکان سازمان سینمایی و مصوبات مربوط به آن که پیش از این مطرح شده بود، صحبت کردم.

نجفی در ادامه بیان کرد: ایشان نیز با علاقمندی موضوع سازمان سینمایی را مورد توجه قرار دادند و بر همین اساس قرار شد جلسه فوق العاده‌ای را در آینده نزدیک برای رسیدگی به این امور برگزار کنند.