  1. استانها
  2. ایلام
۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

معاون استاندار ایلام بر ساماندهی حمل و نقل عمومی تأکید کرد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: سیستم حمل و نقل عمومی با هدف توسعه خدمات به مردم ساماندهی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در جلسه شورای ترافیک استان اظهار داشت: اعضای شورای ترافیک و دستگاههای مرتبط باید با همکاری و هماهنگی و بررسی بیشتر تقاطع ها و بریدگیهای سطح شهرکه نیاز به اصلاح دارند مشکلات عمومی این طرحها را حل کنند.

این مسئول از مسئولان دستگاه های مرتبط با حوزه ترافیک شهری خواست با همدلی و همکاری مطلوب به صورت کارشناسی شده و با ارائه ساز و کاری مناسب جهت حل ترافیک و کاهش بار ترافیکی در محدوه شهر اقدام کنند.

معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: سیستم حمل و نقل عمومی با هدف توسعه خدمات به مردم ساماندهی می شود.

وی یادآور شد: بخشی از معضل ترافیک شهر ایلام نیازمند فرهنگسازی با اقدامات متنوع است و دستگاه های اجرایی استان در این زمینه همکاری داشته باشند.

کد مطلب 1385847

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها