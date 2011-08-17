معاون استاندار ایلام بر ساماندهی حمل و نقل عمومی تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در جلسه شورای ترافیک استان اظهار داشت: اعضای شورای ترافیک و دستگاههای مرتبط باید با همکاری و هماهنگی و بررسی بیشتر تقاطع ها و بریدگیهای سطح شهرکه نیاز به اصلاح دارند مشکلات عمومی این طرحها را حل کنند.

این مسئول از مسئولان دستگاه های مرتبط با حوزه ترافیک شهری خواست با همدلی و همکاری مطلوب به صورت کارشناسی شده و با ارائه ساز و کاری مناسب جهت حل ترافیک و کاهش بار ترافیکی در محدوه شهر اقدام کنند .

معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: سیستم حمل و نقل عمومی با هدف توسعه خدمات به مردم ساماندهی می شود .