به گزارش خبرگزاری مهر، این شبکه در نظر دارد مخاطبان خود را در شبهای پر عظمت قدر با نوای آنانی که سر بر آستان مقدس کریمه اهل بیت و امام رضا(ع) سائیده‌اند همراه کند.شب 19 رمضان همزمان با شب ضربت خوردن حضرت علی (ع) مراسم اولین شب قدر از بارگاه حضرت معصومه (س) پخش خواهد شد.

همچنین پخش دعای جوشن کبیر، ابوحمزه ثمالی و ادعیه‌های مختص شبهای قدر در شب بیست و یکم رمضان همزمان با شب شهادت امیرالمؤمنین(ع) از بارگاه ملکوتی ثامن الحجج (ع) به سمع و نظر شب زنده داران خواهد رسید.

مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان از مسجد دانشگاه امام صادق (ع) پخش خواهد شد.