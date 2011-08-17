ائمه جماعات موضوع امامت را برای مردم تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی خراسانی شامگاه سهشنبه در سالروز میلاد کریم اهل بیت(ع) در گردهمایی ائمه جماعات استان قم که در مسجد آبشار برگزار شد، اظهار داشت: ایام متعلق به ائمه اطهار و سالروز میلاد و یا شهادت این بزرگواران فرصت مناسبی است که در موضوع امامت بصورت کلی و عام برای مردم مطالبی بیان شود.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: ائمه جماعات نیز بیشتر از هرشخص دیگر میتوانند از این فرصت استثنایی استفاده کنند و مردم را با فضائل و اخلاق امامان معصوم آشنا کنند.
محمدی خراسانی گفت: از نظرمکتب اهل بیت(ع)، امامت دارای سه مرتبه یا سه بعد است که از آنها به عنوان ابعاد امامت یاد میشود.
وی ابراز داشت: بعد اول امامت همان حکومت ظاهری است یعنی اینکه امامان زمام امور مردم را بدست بگیرند همان کاری که رهبران و زمامداران جامعه انجام میدهند، ایجاد امنیت، تأمین رفاه، رفع مشکلات مسکن و شغل در جامعه همان حکومت ظاهری سیاسی و اجتماعی است.
این استاد حوزه افزود: اگر امامت منحصر به همین مرتبه و بعد بود جا داشت که گفته شود که تاریخ مصرف اینگونه بحثها در جامعه امروز گذشته است ولی تشیع برای امامت دو بعد تکوینی و تشریعی نیز قائل است که دیگر فرق به آن اعتقادی ندارند.
وی اظهار داشت: در بعد تکوینی اگر جامعه را منهای نظام هستی کنیم نظام هستی ایجاد نخواهد شد و استمرار و دوام نخواهد داشت.
محمدی خراسانی با اشاره به اینکه اگر حجت خدا بروی زمین وجود نداشته باشد حیاتی نیز وجود نخواهد داشت، اضافه کرد: نقش امام در جامعه به عنوان حجت الله و انسان کامل است و امام واسطه فیض الهی به جهان هستی است و همه فضائل دنیا از طریق امام به موجودات عالم منتقل میشود.
وی گفت: بعد دیگری که بسیار مهم و بحث روز نیز است و باید در جامعه مطرح شود تا شبهات رفع شود بعد تشریعی است و مسئله فقط بعد تکوینی، حکومت ظاهری و اداره جامعه نیست.
استاد حوزه در ادامه ابراز داشت: جایگاه امام در بعد تشریعی این است که مرجع دینی مردم است و امام باید در جامعه باشد تا دین دچار تحریف نشود و به سلامت و درستی از پیامبر اسلام به مردم منتقل شود.
وی گفت: گردهمایی ائمه جماعات نباید فقط به یک سخنرانی یک نفر ختم شود بلکه در این گردهمایی باید پیشنهادات ائمه جماعات نیز مطرح شود.
قم - خبرگزاری مهر: استاد حوزه علمیه قم بر تلاش بیشتر ائمه جماعات برای آشنایی مردم با موضوع امامت در ایام متعلق به ائمه(ع) تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی خراسانی شامگاه سهشنبه در سالروز میلاد کریم اهل بیت(ع) در گردهمایی ائمه جماعات استان قم که در مسجد آبشار برگزار شد، اظهار داشت: ایام متعلق به ائمه اطهار و سالروز میلاد و یا شهادت این بزرگواران فرصت مناسبی است که در موضوع امامت بصورت کلی و عام برای مردم مطالبی بیان شود.
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