به گزارش خبرگزاری مهر، پاتریشیا آلدانا متولد کشور گواتمالا، پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در امریکا ، در سال 1971 به کانادا رفت و موسسه انتشاراتی Groundwood Books را با هدف نشر آثار برتر ادبیات کودکان در سال 1978 تاسیس کرد.

او در سال 1996 همین موسسه را به ویژه برای انتشار آثار به زبان اسپانیایی در آمریکا به ثبت رساند. نویسندگان و تصویرگران این موسسه تاکنون بیشترین تعداد جایزه ملی کتاب کانادا Governor General‘s Award را به خود اختصاص داده‌اند و جوایز بسیار دیگری را در سطح ملی و بین‌المللی دریافت کرده‌اند.

آلدانا در سازمان‌های ملی و بین‌المللی نیز فعالیت دارد، او از سال 2010-2006 ریاست دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان IBBY را بر عهده داشت و از سال 2009 رئیس مشترک نهضت ملی خواندن در کانادا است.

او در سال 2010 برای دریافت نشان ملی کانادا پیشنهاد شد.