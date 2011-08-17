به گزارش خبرگزاری مهر، لطفعلی پورکاظمی با تاکید بر تلاش نادو برای مقابله با پدیده شوم دوپینگ اظهار داشت: طی هشت ماهی که از سال 2011 میلادی پشت سر گذاشته‎ایم نادو در رابطه با نمونه گیری از ورزشکاران عملکرد قابل قبولی ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه فدراسیون وزنه برداری بیشترین تقاضای انجام تست دوپینگ را از ورزشکاران این رشته داشته است، افزود: در این مدت از 47 وزنه بردار تست دوپینگ گرفته شده است که نتیجه تست 5 نفر آنها مثبت بوده است. این نمونه گیری ها مربوط به مسابقات وزنه برداری باشگاه های کشور در اهواز (هفتم بهمن ماه 1389) است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی اعلام کرد که هیچ یک از این وزنه برداران دوپینگی ملی پوش نیستند و هر یک از آنها برای مدت دو سال از حضور در مسابقات داخلی و خارجی محروم شده اند. رضوان رحیم نیا، علی خرم دوست و سعید محسنی از جمله وزنه برداران دوپینگی هستند.

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با بیان اینکه در این مدت از ورزشکاران دوومیدانی هم 44 تست دوپینگ گرفته شده است، در این میان تست دوپینگ پنج نفر از دوومیدانی کاران شرکت کننده در در مسابقات قهرمانی کشور (فروردین ماه 90 - شیراز) مثبت بود. ایوب آرخی، علی رحمانی و پویا خلیلی دوومیدانی کاران دوپینگی بودند که هر کی دو سال محروم شدند. پرونده دو دونده دیگر مراحل حقوقی خود را طی می کند.

پورکاظمی ادامه داد: در رشته دوچرخه سواری نیز 34 تست دوپینگ گرفته شده است که از این میان نمونه گیری مربوط به دو ورزشکار دو نفر مثبت بود. حسن ملکی یکی از دوپینگی های دوچرخه سواری است که پرونده وی به دلیل استفاده از مواد خاص به شورای استیناف نادوی ایران ارسال شدو احتمال تخفیف مجازات وی وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: در رشته ووشو نیز 38 نمونه گیری داشتیم که نتیجه مربوط به 5 تست مثبت بوده است. اسامی سه نفر از دوپینگی های ووشو پیش از این اعلام شد و پرونده دو نفر دیگر هم مراحل قانونی خود را طی می کند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی به نمونه گیری های به عمل آمده در دیگر رشته ها اشاره کرد و یادآور شد: در تکواندو 34 تست، در تیراندازی 20 تست و در کوهنوردی و سنگنوردی 13 تست گرفته شد که نتیجه همه آنها منفی بود.

پورکاظمی به یک نمونه مثبت از مجموع 24 تست گرفته شده در ورزش جانبازان و معلولان اشاره کرد و گفت: در کشتی هم 16 تست داشتیم که نتیجه یکی از آنها مثبت بود. پرونده ورزشکار جانبازان و معلولان و کشتی گیر دوپینگی مراحل قانونی را طی می کند.

دبیرکل نادو با اشاره به اینکه در بسکتبال هم 18 نمونه گیری انجام شده که یک نفر آنها به دلیل دوپینگ به دو سال محرومیت محکوم شده است، تصریح کرد: 28 نمونه گیری هم از والیبال داشتیم که نتیجه تست دوپینگ سه نفر آنها مثبت بوده است. پرونده دوپینگی های والیبال نیز مراحل قانونی را طی می کند.