به گزارش خبرنگار مهر، علی حکیم جوادی در مراسم رونمایی از سامانه قبوض الکترونیکی با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در دولت دهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و پروژه هایی که با حمایت وزارت ارتباطات در استان قم اجرایی می شود، اظهار داشت: استان قم به دلیل زیرساخت های مخابراتی موجود این امکان را دارد تا در بستر این امکانات، پروژه های فناوری اطلاعات را راه اندازی کند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در آینده نزدیک استان قم هفت پروژه آماده افتتاح در حوزه فناوری اطلاعات خواهد داشت، گفت: این پروژه ها با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای توسعه خدمات الکترونیکی و ایجاد دولت الکترونیکی اجرایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: پیاده سازی و اجرای پایگاه اطلاعات داده – دیتاسنتر- استان قم یکی از پروژه هایی است که در حال اجرایی شدن است و تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. همچنین اجرای کارت هوشمند ملی به صورت پایلوت برای یک میلیون نفر، اجرای پروژه سلامت الکترونیکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قم و کارت هوشمند طلاب و اساتید جامعه المصطفی از جمله پروژه هایی است که در این راستا اجرایی می شود.



رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه پروژه "مترواترنت" استان قم نیز یکی دیگر از این پروژه ها است، تصریح کرد: اجرای این پروژه ها، جهش بزرگی در اجرایی کردن شبکه ملی اطلاعات محسوب می شود که با تکمیل آنها و ارائه خدمات جدید در این شبکه، استان قم به عنوان یکی از پیشتازان عرصه الکترونیکی کردن خدمات محسوب خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد شکوفایی فناوری اطلاعات در سطح کشور بوده و با توجه به پتانسیل موجود در استان قم درجهت تولید محتوا، این استان به عنوان یک مرجع تایید محتوا در سطح کشور فعالیت کند.

به گزارش مهر، در راستای راه اندازی سامانه قبوض الکترونیکی برای اولین بار در کشور و در استان قم و نیز با توجه به زیرساخت های ارتباطی موجود در این استان، کمیته ای برای توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی نیز ایجاد شد.

در فاز نخست پروژه سامانه قبوض الکترونیکی، اطلاعات قبوض شرکت های آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات در این سامانه متمرکز و به صورت الکترونیکی تجمیع شده و تمامی شهروندان می توانند با عضویت در این سامانه، اقدام به ایجاد کارتابل اکترونیکی قبوض و پرداخت الکترونیکی کنند.

سازمان فناوری اطلاعات تاکنون از محل اعتبارات طرح های حاکمیتی حدود بیش از 9 و نیم میلیارد ریال در جهت توسعه دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی در اختیار استان قم قرار داده است.