کلنگ ساخت فرودگاه بهبهان به زودی به زمین می خورد

سید حاجی محمد موحد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخذ مجوز فرودگاه بین المللی در جاده زیدون و تخصیص اعتبار برای حصارکشی، توسعه و چهار بانده کردن جاده رامهرمز به بهبهان، اعتبار خشکاندن آب خروار از اقدام مؤثر در این راستاست.

وی تصریح کرد: همچنین اخذ مجوز راه آهن خوزستان‌ به ‌فارس که از شهرستان بهبهان می گذرد از اقدامات سه ساله خود در این حوزه خدماتی و عمرانی شهر است.



موحد ادامه داد: جذب اعتبارات کلان برای راه اندازی پالایشگاه گاز بید بلند فاز دو، شهرستان کردن آغاجاری پس از ۷۲ سال، تبدیل دانشکده منابع طبیعی به دانشگاه خاتم الانبیاء و استقلال بودجه ای آن را از دیگر اقدامات صورت گرفته در مجلس هشتم شورای اسلامی است.



وی در باره اقدامات انجام شده در سال گذشته توضیح داد: گرفتن اعتبار ۳۵ میلیارد ریالی برای توسعه شهری و روستایی، جذب اعتبار بیش از ۶۰ میلیارد ریال برای راه اندازی بیمارستان ولی‌عصر(عج) پس از ۱۷سال و کمکهای مردمی حدود سه هزار نفر از دیگر اقدامات صورت گرفته در سه سال گذشته بوده است.



وی در باره پروژه های در حال انجام سال جاری گفت: مدیران شهری و استانی با پیگیری‌ و برنامه ریزی های خوبی که تاکنون انجام داده در زمینه توسعه و تعالی شهر گام های موثری برداشته اند.



موحد با بیان این‌که فرودگاه و نیروگاه برق ۱۰۰ مگاواتی بهبهان در مرحله کلنگزنی است، تاکید کرد: همچنین اخذ بودجه بیمارستان ولی‌عصر(عج) در لایحه بودجه سال جاری قرار گرفته است.