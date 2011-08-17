کتاب "شرح صد غزل اول از دیوان شمس تبریزی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیش گفتار این اثر به قلم سید عباس دانایی رئیس حوزه هنری استان سمنان آمده است: ملل با جلوه های گوناگون فرهنگی و هنری خویش بازشناخته می شوند. گاهی اثری هنری نام عموم ملتی را بر دوش می کشد و گاهی نام میهنی، نوعی خاص از آثار فرهنگی را فرایاد می آورد.

سخن از شعر فارسی بسیار رفته است. مبرهن است که در این بین گاه تطور زبان و تحول عناصر فرهنگی مخاطب را از دریافت شعرکلاسیک ادب این مرز و بوم دور می سازد.این موضوع ضرورت شرح نویسی بر آثار بزرگ را پدیدار می سازد.

در این اثر نه ابیات شرح بسیار مطولی دارند و نه آنکه صرفا به معنایابی یکی دو واژه دشوار یاب در هر شعر منحصر شده است.



این کتاب شرح صد غزل اول دیوان شمس به همراه معانی لغات مشکل، تشریح برخی ابیات دشوار و تلمیحاتی از آیات و روایات موجود در اشعار است.



نویسنده در این اثر برای توضیح و تفسیر غزلیات از منابعی همچون "مناقب العارفین" محمد افلاکی ، "مکتب شمس" ابوالقاسم انجوی شیرازی، "با کاروان حله" عبدالحسین زرین کوب، "موسیقی شعر" محمد رضا شفیعی کدکنی، "گزیده غزلیات شمس" سیروس شمیسا، "تاریخ ادبیات" ذبیح الله صفا و ... بهره گرفته است .



کتاب "شرح یک صد غزل از دیوان شمس تبریزی" تولید حوزه هنری استان سمنان در 340 صفحه در قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه با قیمت 4 هزار و 900 تومان در سال 1390 از سوی انتشارات سوره مهر به زیور طبع آراسته و در دسترس دوستداران کتاب قرار گرفته است .



علاقه مندان برای تهیه این کتاب و سایر کتب فرهنگی، ادبی و هنری و محصولات فرهنگی می توانند به نمایشگاه و فروشگاه کتاب حوزه هنری استان سمنان و نمایندگی انتشارات سوره مهر در استان به نشانی سمنان، باغ فردوس، خیابان شهید صفائیان مراجعه نمایند.