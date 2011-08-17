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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

عملیات اجرایی گاز در 60 روستای ایلام در دست اجراست

عملیات اجرایی گاز در 60 روستای ایلام در دست اجراست

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی در 8 شهر و 60 روستای استان در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله نوریان در بازدید از پروژه گازرسانی به شهرستان ملکشاهی افزود: پروژه گازرسانی به شهرستان ملکشاهی شامل 80 کیلومتر شبکه، 48 کیلومتر خط انتقال و 2500 انشعاب است که با پایان این پروژه بیش از 3 هزار خانوار در شهر ارکواز از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

وی همچنین به گازرسانی به شهر دلگشا اشاره کرد و گفت: پروژه گازرسانی به این شهر شامل 14 کیلومتر شبکه و 400 انشعاب است که 600 خانوار در این شهر از نعمت گاز برخوردار می شوند.

نوریان تصریح کرد: گازرسانی به شهرستان ملکشاهی که از مصوبات سفر دور سوم هیئت دولت بوده که در پایان سال 89 آغاز شد و در حال حاضر با تلاش شبانه روزی همکاران در شرکت گاز استان عملیات اجرایی حدود 40 کیلومتر مسیرسازی، 18 کیلومتر جوشکاری و 15 کیلومتر لوله گذاری در خطوط انتقال این پروژه انجام شده که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام اظهار داشت: اجرای عملیات گازرسانی به شهر ارکواز از توابع شهرستان ملکشاهی با 65 کیلومتر شبکه و همچنین شهر دلگشا با 14 کیلومتر شبکه بترتیب 55 و 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که خوشبختانه در هر سه بخش جلوتر از زمانبندی تعیین شده هستیم.

نوریان در پایان یادآور شد: اعتبار پیش بینی شده برای شهرستان ملکشاهی بیش از 60 میلیارد ریال است.

کد مطلب 1385939

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