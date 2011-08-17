اعترافات جنجالی جاسوس اسرائیل/ نحوه جاسوسی موساد از خاورمیانه و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، نیروهای مصری اخیرا یک تبعه اردنی و یک اسرائیلی که برای رژیم صهیونیستی جاسوسی می کردند را بازداشت کرده بودند که از 2 سال پیش تاکنون برای صهیونیستها جاسوسی می کرده اند.

این دو جاسوس "بشار ابراهیم ابوزید" مهندس ارتباطات اردنی و "اویرا هراری" افسر سرویس اطلاعات و جاسوسی رژیم صهیونیستی هستند که توسط دادستان کل مصر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به دادگاه جنایی معرفی شده اند.

بشار ابوزید طی روزهای اخیر در جریان بازجویی های خود اعترافات تکان دهنده ای را درباره فعالیت های خود بر زبان آورده که از نفوذ رژیم صهیونیستی در سرتاسر جهان خبر می دهد.

وی در اعترافات خود گفته است: موساد (سرویس جاسوسی اسرائیل) تمامی مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی خاورمیانه به ویژه مصر، سوریه، عربستان سعودی، یمن، لیبی، الجزائر، ایران، لبنان و عراق را از طریق سیم کارت کنترل می کند.

تحقیقات و بازجویی های انجام شده از این جاسوس اسرائیلی نشان می دهد که مصری ها در این شبکه جاسوسی که از دو سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است نقشی ندارند.

ابوزید 31 ساله در ادامه اعترافات خود می گوید: برای اولین بار با یک افسر موساد در اینترنت آشنا شدم و از طریق وی به خدمت این سرویس درآمدم. پس از آشنایی با این افسر اسرائیلی چند بار با وی دیدار کردم و از طریق او چگونگی نصب تجهیزات شنود در دکل های تلفن همراه را آموزش دیدم.

وی با بیان اینکه در قبال فعالیت برای موساد مبالغ هنگفتی کسب کرده است در اعترافات خود به این مسئله هم اشاره کرده است که از مناطق امنیتی مصر و فعالیت های آنها تصویربرداری می کرده و گزارش هایی نیز درباره آنها می نوشته است تا جایی که حتی از خط لوله آب، برق و گاز مصر نیز عکسبرداری می کرد و به صورت گزارش در اختیار موساد قرار می داده است.

بنا بر اعلام نتایج تحقیقات، فعالیت های بشار ابوزید به قدری سری بوده است که حتی همسر 23 ساله مصری وی نیز از جاسوسی ابوزید اطلاعی نداشته است و وی فعالیت های جاسوسی خود را از دید همه اعضای خانواده خود پنهان کرده بود.

از سوی دیگر وزارت خارجه اردن تاکید کرده است که درباره موضوع این جاسوس تبعه اردن با مقامات مصری همکاری خواهند کرد.

یک مسئول اردنی در این رابطه در گفتگو با روزنامه الغد چاپ اردن اظهار داشت: مسئله بشار ابوزید در حال حاضر در اختیار دستگاه قضایی مصر قرار دارد و ما در انتظار حکم دادگاه هستیم. وی در عین حال گفت که نمی توان در احکام دستگاه قضایی مصر دخالت کرد.