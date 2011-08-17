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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

کهنسال:

ثبات نسبی قیمت در بازار گلستان حاکم است

ثبات نسبی قیمت در بازار گلستان حاکم است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان تاکید کرد: هیچگونه افزایش خودسرانه قیمت از سوی واحدها و شرکتها پذیرفته نیست و اکنون ثبات نسبی قیمت در بازار استان حاکم است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی کهنسال پیش از ظهر چهارشنبه در بیست و یکمین جلسه شورای کنترل و نظارت  استان گفت: هیچ افزایش قیمتی از سوی واحدهای تولیدی و یا شرکتها پذیرفته نیست مگر اینکه با ارایه اسناد و مدارک مثبت و به تایید سازمان برسد.

وی افزود: با رصد موجودی کالا و همکاری خوب شرکتهای پخش و واحدهای صنفی، هیچ گونه نگرانی از بابت تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.

وی عنوان کرد: درحال حاضر و هفته گذشته ثبات نسبی قیمت بر بازار حاکم بوده که در ادامه در خصوص تهیه و تامین شیر و مسائل مربوط به آن با حضور برخی ازمدیران کارخانجات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کهنسال، در خصوص تامین و تعیین قیمت شیر گفت: توزیع شیر در شبکه ها مشکلی ندارد و مدیران محترم واحدهای تولیدی نسبت به تامین و فراوانی کالای فوق اهتمام ویژه ای دارند.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: در خصوصی قیمت شیر توسط کارگروهی با مسئولیت استانداری مشخص و تعیین می شود ودرمورد فراوردهای لبنی همانطوری که قبلا اطلاع رسانی شده افزایش قیمت محصولات خودسرانه ممنوع است.

وی عنوان کرد: کارخانجات می توانند با ارایه اسناد و مدارک مثبت برای تعین نرخ به حوزه معاونت نظارت و بازرسی سازمان مراجعه تا بررسی لازم صورت پذیرد.
کد مطلب 1386053

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