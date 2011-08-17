اولین تمرین جوانان ایران در شانگهای برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان آسیا صبح روز جمعه با حضور 400 ووشوکار در شانگهای چین آغاز می شود. مراسم قرعه‌کشی و وزن‌کشی این دوره از رقابتها نیز صبح فردا انجام خواهد شد.

تیم ووشو ایران در این دوره از رقابت‌ها با 18 ورزشکار در دو بخش مردان و بانوان حضور دارد و ملی‌پوشان در بخش تالو و ساندا در رده‌های سنی 9 تا 12، 12 تا 15 و 15 تا 18 حریفان خود را خواهند شناخت.

اعضای تیم ووشو کشورمان که به منظور شرکت در این رقابتها در شانگهای به سر می برند صبح امروز چهارشنبه اولین تمرین خود را برگزار کردند. نمایندگان کشورمان با حضور در سالن "مین هانگ" شهر شانگهای زیر نظر اعضای کادر فنی اولین تمرین خود را انجام دادند.

اما جلسه هیئت رئیسه کنفدراسیون ووشو آسیا با حضور رئیس فدراسیون ووشوی کشورمان عصر امروز چهارشنبه در شهر شانگهای چین و قبل از شروع ششمین دوره مسابقات جوانان آسیا برگزار می‌شود.

رقابتهای ووشو قهرمانی آسیا از روز جمعه به مدت سه روز در چین برگزار می شود.