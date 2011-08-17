راه اندازی مراکز معاینه فنی موتورسیکلت در مشهد ضروری است

سیاوش میلانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موتورسیکلت ها چهار برابر بیش از خودروهایی که چندسال از عمرشان گذشته آلایندگی ایجاد می کنند، افزود: شهرداری آمادگی راه اندازی مرکز معاینه فنی موتورسیکلت را در این شهر دارد اما این امکان از لحاظ قانونی تاکنون ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: موتورسیکلت خودرویی ارزان قیمت و متنوع وجذاب برای جوانان است که استفاده از آن به سرعت در میان جوانان رشد پیداکرده و از آن استقبال می کنند.

وی افزود: با توجه به گستردگی و رواج سریع این وسیله حمل ونقل پرطرفدار در بحث کنترل آلایندگی آن هیچ برنامه ریزی خاصی از سوی متولیان آن نشده است.