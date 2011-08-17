راه و ترابری بر سکوی اول رقابتهای جام رمضان ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه این سری از مسابقات که هوشنگ عشایری رئیس شورای حمل و نقل و مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان، اعضای شورای حمل و نقل استان و تیمهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات حضور داشتند از تیمهای اول تا سوم رشته های والیبال و فوتسال با اهدای کاپ و گردن آویز تجلیل شد .

هوشنگ عشایری مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از دستگاههای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی گفت : با توجه به ادغام وزارت خانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و گستردگی این مجموعه در آینده شاهد تشکیل تیمهای ورزشی از رشته های مختلف در وزارت بزرگ راه و شهرسازی خواهیم بود .

وی به ادامه این دوره از مسابقات با توجه به پیشنهاد اعضای شورای حمل و نقل استان در هفته دولت و دهه مبارک فجر خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی و برگزاری مسابقات بهتر درسه مرحله جام رمضان،هفته گرامیداشت دولت و دهه مبارک فجر شاهد درخشش تیمهای سایر دستگاههای عضو شورای حمل و نقل استان باشیم .

عشایری با اشاره به اینکه این هشتمین دوره از مسابقات جام رمضان دراین مجموعه است . هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد نشاط و انگیزه و شادابی در محیط کاری کارکنان ذکر کرد و ادامه داد : با توجه به شرایط فیزیکی ماه مبارک رمضان و خستگی مفرط کاری به همراه روزه داری و شرایط تحرک کمتر کارکنان برگزاری این مسابقات بعد از افطار شرایط مساعد روحی و روانی و شادابی در منزل و بالا بردن بهره وری در کار آنان را در طول روز بالا خواهد برد .