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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

راه و ترابری بر سکوی اول رقابتهای جام رمضان ایستاد

اصفهان - خبرگزاری مهر: مسابقات جام رمضان دستگاههای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در محل سالن ورزشی اداره کل راه و ترابری استان اصفهان ظهر چهارشنبه با کسب مقام اول راه و ترابری به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه این سری از مسابقات که هوشنگ عشایری رئیس شورای حمل و نقل و مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان، اعضای شورای حمل و نقل استان و تیمهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات حضور داشتند از تیمهای اول تا سوم رشته های والیبال و فوتسال با اهدای کاپ و گردن آویز تجلیل شد.

هوشنگ عشایری مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از دستگاههای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به ادغام وزارت خانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و گستردگی این مجموعه در آینده شاهد تشکیل تیمهای ورزشی از رشته های مختلف در وزارت بزرگ راه و شهرسازی خواهیم بود.

وی به ادامه این دوره از مسابقات با توجه به پیشنهاد اعضای شورای حمل و نقل استان در هفته دولت و دهه مبارک فجر خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی و برگزاری مسابقات بهتر درسه مرحله جام رمضان،هفته گرامیداشت دولت و دهه مبارک فجر شاهد درخشش تیمهای سایر دستگاههای عضو شورای حمل و نقل استان باشیم.

عشایری با اشاره به اینکه این هشتمین دوره از مسابقات جام رمضان دراین مجموعه است. هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد نشاط و انگیزه و شادابی در محیط کاری کارکنان ذکر کرد و ادامه داد:با توجه به شرایط فیزیکی ماه مبارک رمضان و خستگی مفرط کاری به همراه روزه داری و شرایط تحرک کمتر کارکنان برگزاری این مسابقات بعد از افطار شرایط مساعد روحی و روانی و شادابی در منزل و بالا بردن بهره وری در کار آنان را در طول روز بالا خواهد برد.

در این دوره از رقابتها تیمهای والیبال راه و ترابری،راه آهن و آزمایشگاه مکانیک فنی خاک به ترتیب مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین در رقابتهای فوتسال این دوره از بازیها تیمهای فوتسال راه و ترابری، فرودگاه و راه آهن مقام اول تا سوم را کسب کردند که با اهدای کاپ قهرمانی به تیمهای اول و گردن آویز از آنان تجلیل شد.

کد مطلب 1386078

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