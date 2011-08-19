عباس معمارنژاد در گفتگو با مهر درباره کالاهای ملوانی که بخشی از مشکلات مربوط به ورود کالاها به کشور را در بر می گیرد، گفت: واقعیت این است که کالای همراه ملوان قانونی است، منتهی بر اساس قانون هر ملوان در هر سال 6 بار و هر بار یک میلیون و 500 هزار تومان می تواند کالا می تواند وارد کشور کرده و از معافیت مربوط به آن استفاده کند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، متاسفانه در برخی از استانها با اعمال نظری که صورت می گیرد، رقمی که هر بار ملوانان وارد کشور می کنند به مراتب بیش از 1.5 میلیون تومان است.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: به همین دلیل در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمهیداتی برای ساماندهی این امر اندیشیده شده است.

وی از راه اندازی سامانه ای در برخی از گمرکات کشور خبرداد و افزود: براساس این سامانه می توان کالای همراه ملوان را ثبت کرد و افزایش رقم آن از 1.5 میلیون تومان و افزایش تعداد آن از 6 بار در سال را مورد کنترل قرار دهند.

معمارنژاد حقوق ورودی گمرک در 4 ماه نخست سالجاری را بالغ بر 22 هزار میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: به دلیل کاهش واردات کشور نسبت به سال گذشته، عملکرد نسبت به رقم مصوب بودجه حدود 70 درصد تحقق یافته است.

وی تصریح کرد: گمرک باید تا پایان سال 98 هزار میلیارد ریال حقوق ورودی کسب کند که سعی می کنیم و امیدواریم که این رقم محقق شود.