محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر در مورد سیاست یکسان سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی گفت: باید بپذیریم که در شرایط عادی نیستیم، بلکه در شرایط تحریم قرار داریم، بنابراین مدیران باید دائما چاره اندیشی و تدبیر کنند.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی افزود: در شرایط اینچنینی سیاستها باید بلافاصله با نیازهای جامعه تطبیق داده شود تا بتواند به تقاضاهای موجود در جامعه پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته و در هر مقطعی پاسخ آن را دریافت کرده است، عنوان کرد: البته ممکن است که بلافاصله تغییر موضع هم داده باشد تا بتواند به اهداف مطلوب زودتر برسد.

خاوری تاکید کرد: در حال حاضر نمی توان یک راه حل واحد و ثابت را ارائه کرد، اما ارزیابی ها نتایج سیاستها را مثبت نشان می دهد و سیاست یکسان سازی نرخ ارز کاری سنگینی است که امیدواریم با موفقیت انجام شود.

مدیرعمل بانک ملی در پاسخ به این سئوال که واکنشهای بازار به سیاست ارزی بانک مرکزی برعکس عمل می کند و با کاهش قیمت توسط بانک مرکزی، قیمت دلار در بازار افزایش می یابد، گفت: واکشنهای منفی بازار را در احساساتی که ابراز می شود نباید دید.

به گفته وی یک عده همواره در هر مقطعی بر خلاف وظایف اجتماعی خود عمل کردند و بنده شدند و مال اندوزی کردند، مثلاعده ای در زمان جنگها، تحریم ها و غیره وارد عمل می شوند، اما واکنشهای آنها به هیچ وجه نباید ملاک ارزیابی و قضاوت باشد.

خاوری با اشاره به اینکه یک گروه مصرف کنندگان واقعی ارز هستند و باید نیاز آنها را تامین کرد که چنین نیز شده است، افزود: به همین دلیل در حال حاضر که طی روزهای اخیر بازار ارز آرام شده و معاملات سفته بازی به حالت رکود درآمده است.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه به طور حتم این روند پایدار و ادامه دار خواهد بود، افزود: بانک مرکزی نیاز ارزی متقاضیان را از طریق نظام بانکی تامین کرده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست جدید بانک مرکزی این است که در محل به نیاز ارزی مصرف کنندگان واقعی پاسخ داده شود، همچنین در خارج از کشور نیز مشکل و نیاز ارزی مسافران از طریق بانکهای ایرانی حل شده است.