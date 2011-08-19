رضا سعیدی‌پور به خبرنگار مهر گفت: امسال در سینما آزادی ماه رمضان ویژه‌ای داشتیم، بازیگران مختلف ماه رمضان امسال در کنار مردم افطار کردند، با آنها دیدار و گفتگو داشتند، عکس یادگاری گرفتند و این باعث به وجود آمدن فضایی خاص در این سینما شد.

وی ادامه داد: البته نوع فیلم‌های اکران امسال هم در جذب مخاطب موثر بود، فیلم‌ها برای سلیقه‌های مختلف جذاب بودند و گروههای متفاوت مردم را به سالن سینما آزادی و دیگر سینماها آوردند.

مدیر سینما آزادی افزود: البته جذب مخاطب در همه سینماها به یک شکل نبوده، جغرافیایی که یک سالن در آن قرار دارد در جذب مخاطب موثر است، بعضی از محله‌های تهران ساعت 8 شب خلوت هستند و فردی در این محله‌ها برای رفتن به سینما از خانه بیرون نمی‌آید.

وی گفت: تجربه‌های امسال و طرح‌های ویژه برای تبلیغات فیلم‌ها می‌تواند افقی مقابل ما قرار بدهد تا برای اکران ماه رمضان برنامه‌ریزی درست داشته باشیم و در انتخاب فیلم‌ها دقیق باشیم.