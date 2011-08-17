طرح روان درمانی زندانیان در خوزستان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پوستچی در بازدید از زندان شهرستان دزفول اظهار داشت: زندانبانی از آنجا که کار با انسان و حرکت در جهت اصلاح و تربیت و بازسازی و اصلاح شخصیت و رفتار اوست کاری ارزشمند و مقدس و نیازمند الگوهای علمی و شاخص تربیتی است از این رو قصد داریم از طریق تلفیق کارهای مذهبی و دینی با روان درمانی و روانشناسی اهداف اصلاحی و تربیتی را به شکل کیفی دنبال کنیم و به نتیجه برسانیم.

وی، روان درمانی را یک روش مترقی در کار زندانبانی معرفی کرد و گفت: اگر اقدامات زندانبانی در امر فرهنگی، درمانهای نگهدارنده و mmt و سایر برنامه های تربیتی را بدون دو شاخص منویات دینی و درک و کشف و تلاش در حل انگیزه های مبادرت به جرم در فرد اعمال کنیم، نتیجه لازم به دست نمی آید اما چنانچه روان درمانی مورد توجه قرار گیرد و متناسب با نیازهای روحی، شخصیتی و محیطی زندانی، خدمات اصلاحی و تربیتی معمول شود کار به نتیجه می رسد.



این مقام عالی قضایی گفت: نمونه بارز این تجربه موفق در کاهش نرخ بازگشت زندانی پس از آزادی و مبادرت وی به جرم از 28 درصد به کمتر از سه درصد در استانهای مجری طرح مانند کرمانشاه و خراسان شمالی است که این به معنای کاهش پایدار جمعیت کیفری از جمعیت کف (موجود) زندانها نیز هست.



مدیر کل زندانهای خوزستان تامین فضا و رعایت هر گونه سرانه خدماتی و مورد نیاز زندانی را نیازمند توجه و رعایت اصول روانشناسی زندانیان دانست و افزود: در کار زندانبانی نمی توان و نباید خود زندانی و تربیت وی که اصل و متن کار است در حاشیه قرار گیرد و همه توجهات، خدمات، مراقبتها، توسعه و ساخت و ساز‌ها و نظارتها باید باز تربیتی زندانی را هدف قرار دهد.



پوستچی با بیان اینکه از تخصص و تجارب کارکنان مجرب و دارای تحصیلات مربوطه در راستای اجرا و فعال سازی طرح روان درمانی در زندانهای تابع استان استفاده بهینه خواهیم کرد، گفت: به زودی با سازماندهی و تشکیل تیم متمرکز روان درمانی و مشاوره و اصلاح رفتار، شاهد اجرای طرح روان درمان در زندان های استان به ویژه در زندانهای بزرگ خواهیم بود.