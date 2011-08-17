به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمدخانی مدیر این مرکز، هدف از تغییر نام "خانه آرمانشهر" به "مرکز معماری حوزه هنری" را در عام کردن نام این مجموعه برای معماران دانست و گفت: خانه آرمانشهر از آنجا که یک نام خاص بود وجامعیت کافی را برای فعالیت‌های معماری این مجموعه نداشت. با موافقت رئیس حوزه هنری محسن مومنی شریف به مرکز معماری حوزه هنری تغییر نام داد تا بتواند با نامی عام که دیدی جامع‌‌نگرانه دارد، فضا را برای فعالیت معماران متعهد فراهم آورد؛ نامی که معرف مرکزی است که معماران و کسانی که دغدغه معماری ایرانی را دارند سال‌ها جای خالی آن را احساس می‌کردند.

وی افزود: مرکز معماری حوزه هنری، معماری کنونی جامعه را به نقد و بررسی معماران گذاشته و مکانی است برای گفتمان معماران، جهت رسیدن به معماری ایرانی ـ اسلامی، بنابراین با نگاه بسیار روشنفکرانه از سوی مدیریت جدید حوزه هنری این مرکز کار خود را آغاز کرد.

مرکز معماری حوزه هنری درراستای رسیدن به اهداف خود با برگزاری اولین برنامه کارگاه های آموزشی با موضوعیت معماری وصهیونیسم طی روزهای پنجشنبه 27 وجمعه 28 مرداد ماه کار خود راآغاز کرد، سلسه نشست های "اندیشه ورزی در معماری" با هدف اعتلای سطح علمی وپژوهشی جامعه دانشگاهی وهویت بخشی به معماری کنونی برگزار می شود، دراین سلسله نشست ها به موضوعاتی همچون معنویت ،سبک زندگی وآینده نگری در معماری پرداخته خواهد شد

همچنین موضوعات مورد بررسی در اولین کارگاه آموزشی" معماری وصهیونیسم" شامل: فراماسونری اسطوره یا واقعیت-علل وچگونگی پیدایش صهیونیزم وحوزه نفوذ آن در معماری-آشنایی با نمادها وفلسفه نمادگرایی در معماری ضد دینی-تاثیر وتاثر ایدئولوژی در معماری(بررسی ونقد آثار معماری یهود وموزه های جنگ)-دشمن شناسی ومهندسی فکرمی باشد که به صورت نشست وهم اندیشی اساتید ،گفتگوهای دانشجویی وکارگاه نقد فیلم برگزارمی شود. شایان ذکر است در راستای برگزاری کارگاهای دوره ایی "اندیشه ورزی در معماری "برنامه های این مرکز در دوره های آینده با موضوعیت؛معماری وجنگ در شهریورماه-معماری وآینده نگری درمهرماه برگزار خواهد شد.

همزمان با برگزاری اولین کارگاه های آموزشی نمایشگاهی از آثار برگزیده عکاسی معماری با موضوع "معنویت" در گالری مرکز معماری حوزه هنری برپا می شود، بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 66978635ـ021، 66487866ـ021تماس حاصل نمایند.