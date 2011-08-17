ناگفته ها به روایت تصویر؛ از اعتراضات مترویی تا مهد کودک اوباما

اولین عکس امروز مربوط به تحولات داخلی آمریکا و تظاهرات مردم سان فرانسیسکو در اعتراض به برنامه های اقتصادی دولت اوباما است.

روز گذشته جمعی از مردم سان فرانسیسکو در ایستگاه های مترو دست به تجمع و تظاهرات زدند که این اقدام سبب بسته شدن ایستگاه ها و دخالت پلیس شد.

دومین تصویر امروز مربط به سرگرمی های فصل تابستان و زیباییهای آن است.

در این تصویر، صحنه ای زیبا از حالت شیرجه زدن یک پسربچه به ثبت رسیده که لذت شنا کردن را از حالت وی به خوبی می توان تشخیص داد.

سومین تصویر امروز مربوط به نخست وزیر روسیه است.

رسانه های دولتی روسیه هراز گاهی تصاویری جالب از "ولادیمیر پوتین" را پخش می کنند که منتقدان معتقدند این اقدامات برای ورود دوباره او به کرملین انجام می شود.

تصویر بعدی در مورد حمله نیروهای طالبان و القاعده به تانکرهای حمل سوخت ناتو است.

این تصویر در شمال غربی پاکستان و در مرز این کشور با افغانستان گرفته شده و گویای شدت حمله صورت گرفته علیه کاروان ناتو است.

تصویر پنجم مربوط به تحولات شیلی و ادامه اعتراض دانش آموزان و دانشجویان شیلیایی به سیاستهای آموزشی این کشور است.

شیلی از چند ماه پیش شاهد برپایی تظاهرات دانشجویان بوده که این اعتراضها هنوز به نتیجه نرسیده است.

تصویر ششم مربوط به ادامه بارش برف در نیوزیلند است.

نیوزیلند از چند روز قبل شاهد بارش سنگین برف بوده، هر چند مردم این کشور در روز اول با شادی به استقبال برف رفتند اما ادامه این وضعیت مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

و آخرین تصویر امروز مربوط به اقدامات مردم فریبانه رئیس جمهور آمریکا برای افزایش محبوبیت خود در آمریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است.