مراسم افطار بین دینی در آمریکا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، عبدالمالک از ائمه جماعت شهر گینسویل اظهار داشت: این مراسم افطاری به واقع زیبا و برای ما مثال یک شام خانوادگی بود. فرصت سهیم شدن نعمتهای خدا با برادران و خواهران خود بسیار برای ما اهیمت دارد.

این مراسم افطاری پیروان ادیان اسلام، مسیحیت و هندو را گردهم جمع کرده بود که پس از غروب آفتاب درکنار یکدیگر افطار کردند . این گروه مراسم افطاری را فرصتی برای شکستن یخ داخل جامعه در آستانه دهمین سال حملات یازدهم سپتامبر توصیف کردند.

عبدالمالک اظهار داشت: این شهری است که به سوزاندن قرآن شهرت یافته اما امیدواریم در آینده به مطالعه قرآن مشهور شود.

مسلمانان این شهر هنوز هم خاطرات تلخی از زمانی دارند که شهر آنها در معرض توجه جهانی قرار گرفت آنهم برسر سوزاندن نسخه هایی از قرآن.

سال گذشته تری جونز کشیش نمای کلیسای کوچکی در این شهر به دنبال سوزاندن قرآن در سالگرد حملات یازدهم سپتامبر بود. وی اظهار داشت که هدف وی از سوزاندن قرآن نشان دادن این امر است که اسلام دینی خشن است و سپس طرح خود را لغو کرد.

پس از آن بسیاری از ساکنان این شهر برنامه هایی را برای ترویج وحدت و تساهل و تقبیح تعصب در جامعه برگزار کردند. اما در نهایت این کشیش نمای هتاک قرآن را مورد بی احترامی قرار داد و آن را سوزاند.

مقامات و رهبران دینی تصریح کرده اند که برگزاری مراسم بین دینی افطار می تواند به تقویت تنوع در شهر کمک کند. شهر گینسویل یک جامعه متنوع است و این تنوع نیازمند تقویت و احترام است. جامعه مسلمان بخش بزرگی از این تنوع را تشکیل داده اند.

کشیش کلیسای منونیت و رهبر سازمان محلی دوستی و تسامح این مراسم افطار را فرصتی برای برقراری ارتباط با جامعه مسلمان دانست و گفت: این راهکار می تواند تغییراتی در سطح محلی ایجاد کند.

آکویلا خودوس از اعضای جامعه مسلمان که در این مراسم شرکت کرده بود دیدگاه مشابهی را منعکس و در اظهارات خود آیه ای از قرآن تلاوت کرد و گفت: همه ما با دیگر برابر هستیم.

کشیش کلیسای اپیسکوپال حاضر در مراسم نیز اهمیت زندگی پیروان ادیان در سطح و آرامش را به رغم داشتن دیدگاه های متفاوت مورد تأکید قرار داد.