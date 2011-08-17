تقسیط مجدد واحدهای صنعتی بدهکار به بانک ها ممکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ مسجدی ظهر چهارشنبه در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی آذربایجان شرقی گفت: در اجرای این تبصره قانونی و برای حمایت از تولید، مقرر شده واحدهایی که بدهی معوق به بانک ها دارند می توانند برای یکبار از فرصت تقسیط مجدد به مدت پنج سال استفاده کنند.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی مناسب برای آگاهی صاحبان واحدهای صنعتی از فرصت ایجاد شده، اظهار داشت: اجرایی شدن این تبصره از بودجه سالانه می تواند مشکل بسیاری از واحدهای صنعتی مشکل دار را حل و فصل کند.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه با وجود پیگیری های مسئولان محلی این استان، نحوه تقسط مجدد واحدهای حائز شرایط به بانک ها ابلاغ نشده است، افزود: لازم است این امر به عنوان مصوبه کارگروه امور اقتصادی و تولیدی آذربایجان شرقی مورد پیگیری دوباره مسئولان قرار گیرد.

وی همچنین به درخواست صاحبان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای نسبت به برچیدن رشته های موازی که توسط بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد و گفت: ضروری است اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی کارگاه ها و آموزشگاه های متعلق به خود را که اقدام به ارائه رشته های موازی با بخش خصوصی می کنند، تعطیل کند.

مسجدی در ادامه از برگزاری نشست آشنایی با تجارت در کشور چین طی یک ماه آینده در تبریز خبر داد و افزود: در این نشست که توسط سازمان بازرگانی و با همکاری اتاق بازرگانی تبریز و خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی برگزار می شود، صاحبنظران به ارائه مباحثی در خصوص تجارت در چین خواهند پرداخت که از همین فرصت برای حضور تمام فعالان اقتصادی استان در این نشست دعوت می شود.