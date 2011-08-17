اختصاص تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر چهارشنبه در جلسه کارشناسی بررسی وضعیت تولیدات کشاورزی افزود: در این راستا از چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات باقی مانده از محل بنگاههای زودبازده اقتصادی، بخش عمده ای در حمایت از دامداریها، مرغداریها و گاوداریها، افزایش ضریب مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و صنایع شیر و لبن و شیلات اختصاص یافته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود، آذربایجان غربی قابلیت تبدیل شدن به قطب کشاورزی کشو را دارد، بیان داشت: بخش کشاورزی از امتیازات ویژه استان بوده که متاسفانه طی سالهای گذشته مغفول واقع شده و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه همه مولفه های اساسی حوزه کشاورزی نظیر آب، خاک و آب و هوای مساعد در استان موجود است، اظهار داشت: این مولفه ها زمینه خوبی را برای توسعه و حرکت رو به جلوی بخش کشاورزی استان فراهم کرده است.

جلال زاده ضمن تاکید بر مدیریت صحیح و اصولی در حوزه کشاورزی و بهره گیری از برنامه های آموزشی و ترویجی در راستای فرهنگ سازی در این بخش، ادامه داد: ارائه برنامه های آموزشی مناسب و مورد نیاز کشاورزان تا حد قابل قبولی می تواند، در افزایش درآمد کشاورزان، کاهش ضایعات، کاهش استفاده از سموم و کود های شیمیایی موثر باشد.

این مسئول در ادامه سخنان خود گفت: در آذربایجان غربی اصلاح باغات، افزایش ضریب مکانیزاسیون، توسعه آبیاری های تحت فشار، توسعه مجتمع های گلخانه ای در اولویت حوزه کشاورزی قرار داشته و در این راستا نیز گام های اساسی برداشته شده است.

به گفته جلال زاده یکی از دلایل پایین بودن نرخ بیکاری در استان مرهون بخش کشاورزی بوده که نرخ بیکاری در آذربایجان غربی 3.5 درصد از نرخ بیکاری کشور پایین تر است.

کاهش هزینه های تولید محصولات کشاورزی ضروری است

معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه کاهش هزینه های تولید در بخش کشاورزی را از مهمترین اولویتهای کاری وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: امسال در صدد اقتصادی کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده که با صرفه جویی در نهاده ها از جمله بذر، کود و نشا قیمت تمام شده آنها را کاهش داده تا تولید با کیفیت بیشتری انجام شود.

مجید خلیلی خشنود توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را از دیگر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: با توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی هزینه های تولید در این بخش تا حد قابل ملاحظه ای کمتر خواهد شد.

وی در ادامه بر خدمات رسانی بیشتر در بخش کشاورزی تاکید کرد و بیان داشت: متنوع کردن خدمات رسانی در این بخش از جمله بیمه متنوع محصولات کشاورزی، استفاده از فناوری های نوین، یکپارچه سازی اراضی، تقویت تشکلهای تعاونی و بخش خصوصی و مناسب سازی هزینه ها باعث شده تا تولید با امنیت بیشتری انجام شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی طرح الگوی کشت، توسعه کشت محصولات گلخانه ای، گسترش باغات در اراضی شیبدار را از دیگر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: توجه ویژه به پایداری کشاورزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.