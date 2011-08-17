90 واحد غیرمجاز گردشگری در گلستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومنی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این واحدهای گردشگری موظف هستند با رعایت موازین اخلاقی و ضوابط بهداشتی، نسبت به ارائه خدمات مطلوب تلاش کنند، در غیراین صورت با تذکر و اخطار، موارد و موازین رعایت نشده، تذکر داده می‎شود و درصورت عدم رعایت موازین، واحد متخلف پلمپ خواهد شد.

وی اظهار داشت: برای بهبود عملکرد این واحدهای گردشگری، دوره‎های آموزشی برای کارکنان و پرسنل این اماکن گردشگری برگزار خواهد شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان اظهار امیدواری کرد: با شناسایی این واحدهای گردشگری غیرمجاز و گسترش فرهنگ استفاده صحیح از این تاسیسات، خدمات مطلوب و شایسته‎ای به گردشگران ارائه شود.

وی گفت: نظر به شناسایی واحدهای گردشگری که به صورت غیرمجاز در این استان فعالیت دارند این تاسیسات گردشگری در حال ساماندهی هستند.

مومنی اظهار داشت: تاسیسات گردشگری که توسط افراد غیرمجاز و بدون پروانه بهره‎برداری فعالیت می‌کنند، شناسایی شده و براساس قوانین و مقررات و دستورالعمل‎ها اقدامات لازم نسبت به جلوگیری و ادامه فعالیت آنها صورت می‌گیرد.