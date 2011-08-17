سیامک آقایاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: از چندی پیش برای صدور کارت‌های خبرنگاری اقدام شد که با توجه به تغییرات سازمان تربیت بدنی و ادغام این سازمان با سازمان امور جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان صدور و توزیع این کارت‌ها به تعویق افتاد.

وی با اعلام اینکه کارت‌های ویژه خبرنگاران ورزشی آماده توزیع از سوی وزارت ورزش و امور جوانان است، افزود: از روز شنبه در یک جدول زمانبندی به تفکیک رسانه‌ها در پایگاه خبری ورزش و جوانان ایران (www.sport.ir) از خبرنگاران ورزشی دعوت می کنیم با حضور در محل وزارتخانه کارت‌های خود را دریافت کنند.

مسئول ارتباط با رسانه های وزارت ورزش و جوانان تعداد کارت‌های خبرنگاران ورزشی که از سوی این وزارتخانه در اختیار خبرنگاران قرار می گیرد را بالغ بر 800 مورد خواند و گفت: از روز یکشنبه خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران رسانه‌های مختلف می توانند با مراجعه به محل وزارتخانه کارت‌های خبرنگاری خود را به تفکیک رسانه‌ها دریافت کنند.

آقایاری از اقدامات وزارت ورزش و امور جوانان برای صدور آی دی کارت ویژه برای خبرنگاران فوتبال که به پوشش مسابقات لیگ برتر می پردازند، خبر داد و گفت: از روز شنبه بصورت رسمی از رسانه‌ها می خواهیم اسامی و مشخصات خبرنگاران، عکاسان و خبرنگاران خود که در حوزه فوتبال فعال هستند را ظرف دو هفته به روابط عمومی وزارت ورزش و امور جوانان ارسال کنند تا برای آنها آی دی کارت ویژه پوشش مسابقات فوتبال صادر شود.

وی در خصوص دلایل تهیه و توزیع این آی دی کارت‌ها برای خبرنگاران فوتبال گفت: از آنجائیکه تعداد مخاطبان فوتبال زیاد است و ظرفیت ورزشگاه‌ها برای پذیرایی از خبرنگاران محدود، وزارت ورزش و جوانان درنظر دارد برای خبرنگاران این حوزه پرمخاطب کارت‌های ویژه صادر کند.

مسئول ارتباط با رسانه‌ های وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که "آیا با صدور آی دی کارت برای خبرنگاران فوتبال از سوی وزارت ورزش و جوانان با سازمان لیگ فدراسیون فوتبال تداخل کاری نخواهید داشت که قصد صدور چنین کارت‌هایی برای این قشر از خبرنگاران دارد؟"، گفت: من در جریان این موضوع نیستم. همچون سال‌های گذشته که در برخی مسابقات خاص مانند دیدارهای نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا، دیدارهای تیم ملی، شهرآورد تهران و ... برای خبرنگاران فوتبال آی دی کارت صادر می کردیم، این بار نیز با هماهنگی اداره کل حراست وزارت ورزش و امور جوانان در این زمینه اقدام خواهیم کرد.