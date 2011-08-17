1000 هنرمند گلستان کارت مهارت حرفه ای دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پورمهدی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه مدیران میراث فرهنگی افزود: تعداد 278 نفر در سال گذشته و تعداد 357 نفر در چهار ماهه اول سال 1390، در رشتههای کددار صنایع دستی به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده و از مزایای بیمه بهرهمند شدند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان عنوان کرد: گواهینامه مهارت حرفهای هنرمندان صنایع دستی گلستان، یکی از مدارک اصلی تفاهمنامه طرح بیمه شاغلان صنایع دستی است.
پورمهدی اظهار امیدواری کرد: با بهرهمندی این هنرمندان و صنعتگران از مزایای بیمهای، حمایتهای لازم از این قشر زحمتکش به عمل آمده و گام مثبتی برای رونق صنایع دستی استان برداشته شود.
پورمهدی ابراز داشت: با توجه به اینکه آزمون مهارت حرفهای برای هنرمندان صنایع دستی این استان، در طی ماه یکبار برگزار میشود، تمام افرادی که در این آزمون قبول شدهاند، به سازمان تامین اجتماعی معرفی شدند.
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