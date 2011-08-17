1000 هنرمند گلستان کارت مهارت حرفه ای دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پورمهدی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه مدیران میراث فرهنگی افزود: تعداد 278 نفر در سال گذشته و تعداد 357 نفر در چهار ماهه اول سال 1390، در رشته‎های کددار صنایع دستی به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده و از مزایای بیمه بهره‎مند شدند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان عنوان کرد: گواهینامه مهارت حرفه‎ای هنرمندان صنایع دستی گلستان، یکی از مدارک اصلی تفاهمنامه طرح بیمه شاغلان صنایع دستی است.

پورمهدی اظهار امیدواری کرد: با بهره‎مندی این هنرمندان و صنعتگران از مزایای بیمه‎ای، حمایت‎های لازم از این قشر زحمتکش به عمل آمده و گام مثبتی برای رونق صنایع دستی استان برداشته شود.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از بهره‎مندی هنرمندان صنایع دستی گلستان از مزایای بیمه تامین اجتماعی خبر داد و متذکر شد: هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی گلستان، که در آزمون مهارت حرفه‎ای موفق شدند، از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره می‎برند.



پورمهدی ابراز داشت: با توجه به اینکه آزمون مهارت حرفه‎ای برای هنرمندان صنایع دستی این استان، در طی ماه یکبار برگزار می‎شود، تمام افرادی که در این آزمون قبول شده‎اند، به سازمان تامین اجتماعی معرفی شدند.