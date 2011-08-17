خانه‌ های قرآن روستای "خضری" نیازمند حمایت جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قناعت پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی مسئولان مؤسسه و خانه های قرآن بخش نیمبلوک، بر رفع مشکلات مسئولان خانههای قرآن در روستاها تأکید کرد و از بخشدار خواست هماهنگیهای لازم برای رفع مشکلات خانه های قرآن انجام گیرد.
وی افزود: با توجه به فراهم شدن شرایط و ایجاد زمینه مناسب جهت آموزش قرآن در ماه مبارک رمضان، تعداد ۲۰کلاس آموزش قرآن توسط مؤسسه قرآنی و خانه های قرآن روستایی بخش نیمبلوک مشغول آموزش قرآن هستند.
مسئول تبلیغات اسلامی خضری دشت بیاض اظهار داشت: این کلاس ها بیشتر در رشته های قرائت، روخوانی و روانخوانی، حفظ و مفاهیم قرآن بوده و به صورت همه روزه برگزار می شوند.
بخشدار نیمبلوک نیز در این گردهمایی با اشاره به ارزش و اهمیت آموزش قرآن به ویژه در روستاها گفت: مسئولان مؤسسه و خانه های قرآن باید از امکانات موجود نهایت استفاده و بهره را ببرند.
اسماعیل قلیپور در زمینه محل برگزاری کلاسها اظهار داشت: با مدیران مدارس برای واگذاری مکان برگزاری کلاس به خانههای قرآن هماهنگی به عمل آمده است.
وی همچنین از همکاری شوراهای اسلامی و دهیاران با مسئولان خانه های قرآنی خبر داد و بیان داشت: دهیاران و شوراهای اسلامی، نمایندگان دولت در روستاها هستند و در صورت بروز مشکل باید برای رفع آن تلاش کنند.
بخشدار نیمبلوک خواستار اختصاص اعتبار برای برنامه ها و فعالیتهای قرآنی از سوی خانه های قرآن شد و از دست اندرکاران امور قرآنی خواست در این مورد چاره اندیشی و برنامه ریزی کنند.
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