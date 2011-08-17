تیم ریکرو مردان و زنان ایران بدون مدال ماندند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، رقابت های تیروکمان بیست و ششمین دوره یونیورسیاد جهانی امروز چهارشنبه در دو بخش ریکرو انفرادی زنان و مردان پیگیری شد و ورزشکاران ایران تنها به کسب یک مقام پنجمی بسنده کردند.

در ریکرو بانوان زهرا شمس پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مغلوب حریف اوکراینی شد و از دور این رقابت ها کنار رفت. سارا اسدی با نتیجه 6 بر 2 مغلوب حریف ایتالیایی شد و فاطمه فراشی با نتیجه 7 بر یک به حریف روسی باخت تا خیلی زود از دور مسابقات کنار برود.

در ریکرو مردان حمزه صفایی در دور نخست مغلوب حریف نروژی شد و عماد خلج پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مالزی باخت و حذف شد.

میلاد وزیری موفق ترین ورزشکار کشورمان در این مسابقه پس از استراحت در دور نخست حریف هندی را در مرحله نیمه نهایی و پس از تساوی 5 - 5 جریان بازی در تیر طلایی شکست داد. وی در مرحله یک هشتم حریف مکزیکی را 6 بر 3 شکست داد اما در یک چهارم نهایی برابر "ایم دونگ بون" قهرمان جهان و رکورد دار این رشته با نتیجه 6 بر 2 مغلوب شد و به مقام پنجم بسنده کرد.

در روز پایانی رقابت های تیروکمان فردا پنجشنبه تیم میکس کامپوند ایران در دیدار رده بندی و برای کسب مدال برنز به دیدار تیم ایتالیا می رود.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.