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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

گزارش خبرنگار مهر از چین/

تیم ریکرو مردان و زنان ایران بدون مدال ماندند

تیم ریکرو مردان و زنان ایران بدون مدال ماندند

تیم‌های ریکرو انفرادی زنان و مردان کشورمان از کسب مدال در رقابت های یونیورسیاد جهانی باز ماندند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، رقابت های تیروکمان بیست و ششمین دوره یونیورسیاد جهانی امروز چهارشنبه در دو بخش ریکرو انفرادی زنان و مردان پیگیری شد و ورزشکاران ایران تنها به کسب یک مقام پنجمی بسنده کردند.

در ریکرو بانوان زهرا شمس پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مغلوب حریف اوکراینی شد و از دور این رقابت ها کنار رفت. سارا اسدی با نتیجه 6 بر 2 مغلوب حریف ایتالیایی شد و فاطمه فراشی با نتیجه 7 بر یک به حریف روسی باخت تا خیلی زود از دور مسابقات کنار برود.

در ریکرو مردان حمزه صفایی در دور نخست مغلوب حریف نروژی شد و عماد خلج پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مالزی باخت و حذف شد.

میلاد وزیری موفق ترین ورزشکار کشورمان در این مسابقه پس از استراحت در دور نخست حریف هندی را در مرحله نیمه نهایی و پس از تساوی 5 - 5 جریان بازی در تیر طلایی شکست داد. وی در مرحله یک هشتم حریف مکزیکی را 6 بر 3 شکست داد اما در یک چهارم نهایی برابر "ایم دونگ بون" قهرمان جهان و رکورد دار این رشته با نتیجه 6 بر 2 مغلوب شد و به مقام پنجم بسنده کرد.

در روز پایانی رقابت های تیروکمان فردا پنجشنبه تیم میکس کامپوند ایران در دیدار رده بندی و برای کسب مدال برنز به دیدار تیم ایتالیا می رود.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان  با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 1386265

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