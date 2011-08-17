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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

کیخا:

ترویج فرهنگ کتابخوانی لازمه توسعه فرهنگی است

ترویج فرهنگ کتابخوانی لازمه توسعه فرهنگی است

زابل - خبرگزاری مهر: فرماندار زابل گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی لازمه توسعه فرهنگی هر جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیخا ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌ های شهرستان زابل که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: باید یکی از برنامه‌ های مدیران فرهنگی، توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه باشد.

وی نقش آموزش و پرورش را در ترویج فرهنگ مطالعه مهم عنوان کرد و گفت: باید معلمان خود اهل مطالعه بوده و در مقاطع تحصیلی مختلف فرهنگ مطالعه را در بین دانش‌ آموزان نهادینه کنند.

وی افزود: کتاب و کتابخوانی و میزان گرایش به مطالعه، امروزه یکی از شاخص‌ های توسعه به شمار می‌ رود.

فرماندار زابل بیان داشت: در حال حاضر مطالعه و کتابخوانی وضعیت مطلوبی در جامعه ندارد و آن طور که باید اقدامات فرهنگی لازم برای ترویج و اشاعه فرهنگ مطالعه صورت نگرفته است.

وی گفت: برای رفع موانع و ایجاد زمینه و بستر لازم در راستای ترویج و توسعه فرهنگ مطالعه، نهادهای مختلف در چند بخش از جمله خانواده، مدارس و نظام آموزشی، کتابداران و کتابخانه‌ ها، دولت و رسانه‌ های گروهی و ناشران و کتاب فروشی ‌ها، با رفع مشکلات موجود، همسو و متحد به سمت هدف مشخصی حرکت کنند.

وی با اشاره به نقش خانواده در ترویج فرهنگ کتابخوانی افزود: خانواده عامل بسیار مؤثری در ایجاد عادت به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

کیخا اظهار داشت: محیط و شرایط خانواده، روش تربیتی و آموزشی والدین، طرز تفکر و نگرش والدین در ارتباط با مطالعه و کتابخوانی و وجود کتب و نشریات قابل دسترس نقش بسزایی در تقویت عادات مطالعه و کتابخوانی دارد.

وی در زمینه نقش مسئولان در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی گفت: توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، یک عزم همگانی را می‌ طلبد و تاکنون نیز از طریق نهادهای دولتی، اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی افزود: امروزه کتابخوانی به عنوان یکی از منابع مهم دستیابی به اطلاعات فقط فردی نیست که به سبب علاقه و سلیقه شخصی یا اشخاص بتواند استمرار یابد، بلکه ضرورت‌ های اجتماعی، موقعیت تاریخی و فرهنگی جامعه، نیازهای نظام اجتماعی و علایق و انگیزه‌های فردی، ضرورت مطالعه را افزایش داده و ‌عوامل تعیین کننده ‌ای در کتابخوانی به شمار می‌ ر‌وند.

فرماندار زابل بیان داشت: ترویج فرهنگ مطالعه فقط راهی برای تأمین اوقات فراغت نیست و چنین مقوله‌ مهمی را در بحث سرگرمی‌ ها نباید مورد مطالعه قرار داد، بلکه این امر باید پایه و بنیان استوار هر برنامه‌ ریزی اصولی، اجتماعی و توسعه ملی قلمداد شود.

وی گفت: کتاب دریچه‌ ای به سوی جهان شگفت ‌انگیز علم و معرفت بوده و مطالعه راهی است بسیار ساده و عملی برای پرورش استعدادهای خدادادی انسان و آموزش علوم و فنون که او را در مسیر رشد و تکامل راهنمایی کند.

وی از شهرداری ‌ها خواست خود را در ارتقای فرهنگ مطالعه مسئول دانسته و در توسعه و گسترش کتابخانه‌ ها تلاش کنند.

کد مطلب 1386266

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