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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

برنامه رادیویی" ریحانه" در صدای مرکز چهارمحال و بختیاری پخش می شود

برنامه رادیویی" ریحانه" در صدای مرکز چهارمحال و بختیاری پخش می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: "ریحانه" برنامه ای از تولیدات شبکه استانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری است و دوشنبه های هر هفته پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ریحانه با هدف بررسی مسائل زنان و دختران با محوریت حجاب و عفاف، تقبیج بدحجابی و ترویج حجاب برتر به تبیین جایگاه زن در اسلام، تأثیرات حجاب و بدحجابی در زندگی فردی و اجتماعی، معرفی زنان موفق و شاخص و  فعالیتهای مختلف آنان در طول تاریخ در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعی می پردازد.

این برنامه کارشناس محور است و با حضور کارشناس در برنامه، موضوع مطرح و بررسی می شود.

علاوه بر بخش کارشناسی، گزارش، سرود، آنونس و شعرپایانی دیگر بخش های برنامه "ریحانه" را تشکیل می دهند.

ریحانه دوشنبه ها ساعت 11 به مدت 30 دقیقه از شبکه استانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری پخش می شود.

تهمینه ملک پور(تهیه کننده)، کبری محمدی (نویسنده)، شهرزاد شاهسمندی(گوینده)، حمیرا فراتی(گزارشگر)، شهناز نادری(صدابردار) عوامل تولید کننده این برنامه را تشکیل می دهند.

کد مطلب 1386279

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