شکست طرح دورکاری در کشور/ اعلام دلایل شکست طرح

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش قنبری در ارتباط با طرح دورکاری در کشور گفت: من از ابتدا مخالف اجرای این طرح بودم زیرا این طرح در کشوری که زیرساختهای آمادهای برای اجرای طرح نداشته باشد مفید نیست.
نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، شیروان و مهران در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اصلیترین مشکلهای اجرای طرح دورکاری گسستن ارتباط سازمانی کارکنان ادارهها است.
وی با بیان اینکه جدا شدن کارمندان از محل کارشان احساس تعلق آنها به محل کارشان را کم میکند، ادامه داد: این دوری از محل کار احساس مسئولیت را در کارمندان کاهش میدهد.
قنبری سختی ارتباط کارکنان خانهنشین با ارباب رجوع را دیگر مشکل اجرای طرح دورکاری برشمرد و یادآور شد: در خیلی از موارد افراد مراجعهکننده به ارتباط با کارمندان ادارهها نیاز داشتند، ولی به علت اجرای طرح دورکاری، در ارتباط با آنها دچار مشکل میشوند.
وی ادامه داد: حال که کمتر از یکسال از اجرای این طرح گذشته مشخص شد این طرح، طرحی شکست خورده برای ادارههای کشورمان است.
وی درباره دیگر زیانهای اجرای طرح دورکاری توضیح داد: در کشوری که با وجود نظارت بر کارمندان، کمبود ساعت کار کاملاً محسوس است مشخص نیست بدون نظارت کارمندان چه اتفاقی رخ دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد داد: البته میتوان برای برخی مشاغل مانند فعالیتهای پژوهشی از طرح دورکاری استفاده کرد.
کمتر از یکسال از اجرای طرح دورکاری در وزارت سابق کار میگذرد که از دو روز پیش کارکنان دورکار این وزارتخانه که با تعاون و رفاه ادغام شده است برای حضور در محل کار فراخوان شدند با این حال هیچ گزارشی از روند اجرای مصوبه دولت در ۲۸ دستگاه دیگر وجود ندارد.
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