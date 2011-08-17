شکست طرح دورکاری در کشور/ اعلام دلایل شکست طرح

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش قنبری در ارتباط با طرح دورکاری در کشور گفت: من از ابتدا مخالف اجرای این طرح بودم زیرا این طرح در کشوری که زیرساختهای آماده‌ای برای اجرای طرح نداشته باشد مفید نیست .

نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، شیروان و مهران در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اصلی‌ترین مشکلهای اجرای طرح دورکاری گسستن ارتباط سازمانی کارکنان اداره‌ها است .

وی با بیان اینکه جدا شدن کارمندان از محل کارشان احساس تعلق آنها به محل کارشان را کم می‌کند، ادامه داد: این دوری از محل کار احساس مسئولیت را در کارمندان کاهش می‌دهد .

قنبری سختی ارتباط کارکنان خانه‌نشین با ارباب رجوع را دیگر مشکل اجرای طرح دورکاری برشمرد و یادآور شد: در خیلی از موارد افراد مراجعه‌کننده به ارتباط با کارمندان اداره‌ها نیاز داشتند، ولی به علت اجرای طرح دورکاری، در ارتباط با آنها دچار مشکل می‌شوند .

وی ادامه داد: حال که کمتر از یکسال از اجرای این طرح گذشته مشخص شد این طرح، طرحی شکست خورده برای اداره‌های کشورمان است .

وی درباره دیگر زیانهای اجرای طرح دورکاری توضیح داد: در کشوری که با وجود نظارت بر کارمندان، کمبود ساعت کار کاملاً محسوس است مشخص نیست بدون نظارت کارمندان چه اتفاقی رخ دهد .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد داد: البته می‌توان برای برخی مشاغل مانند فعالیتهای پژوهشی از طرح دورکاری استفاده کرد .