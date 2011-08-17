50 هزار جلد کتاب در اختیار مدارس قرانی گلستان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عتیقی بعد از ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش استان افزود: برای مربیان قرآن، کلاس های آموزشی اجرا می شودکه بعد از ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد و در هر شهرستان یک مدرسه قرآنی ویژه بزرگسالان در نظر گرفته شده است.

محمدرضا ندافی معاون آموزش متوسطه نیز در رابطه با پروژه مهر گفت: دخالت مستقیم سایر دستگاه ها می تواند در شاداب سازی این پروژه نقش داشته باشند.

به گزارش مهر در این جلسه، مقرر شد مکاتبات لازم در خصوص پروژه مهر از سوی استاندار محترم با ارائه متن نامه از سوی اداره کل آموزش و پرورش صورت پذیرد و به فرمانداران محترم تمامی شهرستانهای استان ابلاغ شود پروژه مهر را در دستور کار جلسات خود قرار دهند.

همچنین به نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی ابلاغ شود همکاری لازم را با آموزش و پرورش در راستای ارائه خدمات مطلوب به دانش آموزان و فرهنگیان و اولیاء محترم برای رفاه و امنیت آرامش داشته باشند.

به شهرداران تمامی شهرها و همچنین دهیارهای سراسر استان ابلاغ شود در راستای بازسازی و بهسازی معابر و خیابان ها و کوچه های منتهی به مدارس و رنگ آمیزی و مرمت دیوارها مساعدت لازم را معمول داشته و همچنین با همکاری نیروی محترم انتظامی و آموزش و پرورش و ادارات مربوطه نسبت به ساماندهی سرویس ایاب و ذهاب و ارائه خدمات مطلوب اقدام لازم کنند.

صدا وسیمای مرکز استان با پخش برنامه های آموزشی و تربیتی و ارائه زیرنویس های مناسب و پخش اطلاعیه های ستاد پروژه مهر استان افکار عمومی جامعه را در راستای بازگشایی مدارس آماده ساخته و علاوه برآن با تهیه گزارش های مناسب زمینه ساز حضور مسئولان آموزش و پرورش استان در برنامه های ویژه بازگشایی مدارس و پروژه مهر شوند.

دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشتی استان تمهید مقدمات برای ارائه خدمات بهداشتی و روانی به دانش آموزان و فرهنگیان سراسر استان اعم از ملزومات بهداشتی و سرویس های آبخوری و صابون مایع و .. را انجام دهند.

سازمان بازرگانی استان ضمن تمهید مقدمات بر ارائه ملزومات لازم دانش آموزان و فرهنگیان و همچنین تهیه و ارائه دفاترو نوشت افزار تعاونی در موعد مقرر نظارت لازم را بر انجام این فرآیند اقدام کنند.

اداره کل راه و ترابری استان امنیت لازم را در خصوص معابر مدارس همجوار با جاده های سراسری و اصلی همانند نصب علائم هشدار دهنده، پل های عبور و مرور هوایی و ... نسبت به بازسازی و بهسازی معابر منتهی به مدارس اقدام لازم را بعمل آورند.