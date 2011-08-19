حجت الاسلام سید محمد سادات منصوری در رابطه با کاربردی بودن درسهای نهج البلاغه در دنیای امروز گفت: متن و مفاهیم نهج البلاغه به گونه ای است که گویی که امیرالمومنین در عصر کنونی حضور داشته و یک سری صحبتها و نصایحی را برای ما بیان می کنند.

سادات منصوری افزود: در حقیقت خطبه ها و محتوای نهج البلاغه را می توان برای امروز در نظر گرفت؛ چرا که این خطبه ها مسائل امروز را حل می کنند. برای مثال نامه امیرالمومنین به مالک اشتر را درنظر بگیرید، نامه ای مملو از درسهای ارزشمند برای مدیریت جامعه امروز، رفتار حاکمان با مردم، رفتار بالادست با فرودست که می تواند مورد استفاده گروه های مختلف سیاسی به ویژه برای شیعیان قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه این نصایح و نکات مطرح شده در نهج البلاغه می تواند مورد توجه مردم سراسر جهان قرار گیرد گفت: تذکرات اخلاقی نهج البلاغه به قدری تأثیرگذار است که اگر انسان به آن توجه کافی داشته باشد دنیا پیش چشم وی کوچک و بی ارزش می شود و آخرت را بزرگ می کند؛ این ویژگی انسان را از دنیا مداری باز می دارد و از تقلا کردنهای بیش از حد دنیوی نجات می دهد.

رئیس مرکز پاسخگویی به سوالات دینی با تأکید بر اهمیت نکات اخلاقی نهج البلاغه اظهار داشت: نکات اخلاقی نهج البلاغه یا همان کلمات قصار به علت کوتاه بودن در ذهن می ماند و می تواند برای درس گرفتن بسیار سودمند باشد. نهج البلاغه منبعی است برای مطالعه واکنش امیرالمومنین نسبت به مسائل تاریخی جهان اسلام و توجه به اینکه بسیاری از مفاهیم فلسفی و عرفانی که بزرگان فلسفه و عرفان بیان کرده اند در آن به وفور یافت می شود.

حجت الاسلام سادات منصوری در رابطه با راهکارهایی که می توان برای ورود نهج البلاغه به زندگی مردم به کار بست گفت: با توجه به اینکه مردم اقشار مختلفی را تشکیل داده اند باید برای هر قشری متناسب با فهم و زبان آن قشر نهج البلاغه را ارائه کنیم. برای مثال این اقشار را می توانیم به کودک و نوجوان، دانش آموزان، دانشجویان، خانه داران و زنان و بانوان، کارمندان تقسیم کنیم.

وی با اشاره به تأثیر رسانه در کاربردی کردن مفاهیم عالی نهج البلاغه در زندگی عمومی گفت: در این راه نمی توان از نقش رسانه های نوشتاری، تصویری و شفاهی، منبر، فیلم و سینما غافل شد. اگر به این مسئله اهمیت بدهیم که نهج البلاغه وارد جامعه فرهنگی شود، راهکارهای فراوانی می توان در رابطه با آن ارائه داد.

حجت الاسلام سید محمد سادات منصوری در پاسخ به این پرسش که بهره گیری فراگیر از نهج البلاغه چه دستاوردهای مثبتی به دنبال دارد گفت: گفته شده است که نهج البلاغه خواهر قرآن است. نهج البلاغه را باید یک سطح پایین تر از قرآن در نظر گرفت، اگر قرآن در زندگی فردی و اجتماعی ما اجرایی شود تغییرات فراوانی به همراه می آورد که اجرایی شدن نهج البلاغه نیز به همین منوال است. اگر افراد بخواهند معیارهای زندگی فردی و اجتماعی خود را براساس نهج البلاغه بگذارد، جامعه به مدینه فاضله تبدیل می شود.