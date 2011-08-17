پایان حضور تروریستهای پژاک در بورالان/ امنیت کامل در مرزهای ماکو

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عزیز حسن اقدم ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به عملیات اخیر نیروهای سپاه در جنوب آذربایجان غربی اظهارداشت: تعدادی از عناصر غیر قانونی پژاک بعد از شکست در جنوب استان در منطقه بورالان حضور یافته بودند که توسط نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی پاکسازی شدند.

وی ادامه داد: این عناصر بعد از اینکه شکست سنگینی خوردند در منطقه بورالان که سنگهای آذرین نیز گفته می ‌شود تردد دارند و بیشتر آموزشهای آنها در منطقه‌ ای در کشور ارمنستان صورت می ‌گیرد.

حسن اقدام با بیان اینکه این عناصر مقر ثابتی نداشته و تنها محدود به تردد آنها می ‌شود اظهارداشت: در حال حاضر در مرزهای شمال استان امنیت مطلوبی حاکم است و مرزبانی ماکو آمادگی کامل در برخورد با هرگونه تعرض به مرزهای این منطقه را دارد.

فرمانده هنگ مرزی ماکو خاطرنشان کرد: لوله گاز ایران به ترکیه که چند روز قبل منفجر شده بود در 10 کیلو متری خارج از محدوده بوده که که این افراد نیز به دست نیروهای پر توان امنیتی به هلاکت رسیده و یا دستگیر شدند.

32 پاسگاه مرزی از مرزهای ماکو حفاظت می کنند

این مسئول با اشاره به اینکه 32 پاسگاه مرزی از مرزهای این شهرستان حفاظت می کنند گفت: هیچگونه مشکلی در این حوزه وجود ندارد و در مناطقی که خلاء وجود دارد با دوربین های الکترونیکی کنترل می شوند.

حسن ‌اقدم کشف 80 هزار و 850 لیتر گازوئیل، 32 هزار و 495 پاکت سیگار خارجی، 197 دستگاه گیرنده ماهواره ای، 17 قبضه سلاح جنگی و شکاری، هشت کیلو و 285 گرم انواع مواد مخدر، 73 قلم عتیقه جات و 177 حلقه سی دی مبتذل توسط نیروهای هنگ مرزی ماکو را از اهم اقدامات این هنگ عنوان کرد.

این مسئول اضافه کرد: علاوه بر کشفیات یادشده 17 قبضه انواع سلاحهای جنگی و شکاری و بیش از هشت کیلو مواد مخدر کشف و ضبط شده است و در این راستا 289 نفر دستگیر و 50 دستگاه خودرو توقیف شده است.

وی با اشاره به کشفیات ارز خارجی در چهار ماهه سال جاری گفت: 196 هزار و 500 دلار آمریکایی، 118 هزار یورو و 198 میلیون لیر ترکیه از قاچاقچیان به دست آمده است.

فرمانده هنگ مرزی ماکو از ملاقاتهای مرزبانی ماکو با مرزبانان ترکیه خبر داد و گفت: مرزبانان درجه دو هنگ مرزی ماکو در راستای گسترش تعاملات بین دو کشور ایران و ترکیه با والیان استان‌های آغری، ایغدیر ووان ملاقات و گفتگوهایی داشته ‌اند که در این ملاقات‌ها بر تقویت و گسترش ارتباطات دو طرف، تسهیل در تردد خودروهای ترانزیتی و مسافربری و ارتقای سطح امنیت مرزها و کاهش قاچاق تاکید شده است.