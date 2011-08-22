سرنوشت زمین پس از برخورد کهکشان راه شیری و همسایه اش

به گزارش خبرگزاری مهر، کهکشان راه شیری در حدود پنج میلیارد سال دیگر کهکشان راه شیری نخواهد بود، زیرا قرار است با همسایه اش آندرومدا برخورد کرده و کهکشانی ترکیبی به نام Milkomeda به وجود آورد!

"لارن لانز" اخترشناس در مرکز مطالعاتی فیزیک اخترشناسی هاروارد اسمیتسونیان عضوی از تیمی است که اطلسی از کهکشانهای در حال برخورد را برای درک بهتر چگونگی وقوع این رویداد کیهانی جمع آوری کرده اند. به گفته وی این اطلس اولین قدم برای کشف داستان چگونگی تولد، رشد و تکامل کهکشانها است.

وب سایت اسپیس با "لانز" درباره سرنوشت کهکشان راه شیری و احتمال نابود شدن زمین در پی این برخورد به گفتگو پرداخته است:

* اسپیس: برخورد دو کهکشان به نظر خیلی خشن خواهد بود، این طور نیست؟

- لانز: زمانی که دو کهکشان با یکدیگر برخورد می کنند، ستاره ها با یکدیگر برخورد نمی کنند، این اولین چیزی است که باید در ذهن داشته باشید. آنچه واقعا اتفاق می افتد این است که ستاره ها مانند رشته های تور از کنار یکدیگر عبور می کنند اما گازهای آنها با یکدیگر برخورد می کند و در این فرایند جرقه های ایجاد شده ستاره های جدیدی خلق می کنند زیرا زمانی که گازها متراکم تر می شوند ستاره ها شکل می گیرند. از این رو، اگر برخورد کهکشانها را از این زاویه نگاه کنیم، این پدیده رویدادی به شدت پر تلاطم و خشن خواهد بود اما به زیباترین شکل ممکن!

* پس کهکشان راه شیری به طور قطع در حال برخورد است؟

- قطعا همین طور است. ما می دانیم که آندرومدا و راه شیری در حدود پنج میلیارد سال دیگر با یکدیگر ترکیب می شوند، درست زمانی که خورشید به شکل یک کوتوله سرخ تورم خواهد شد و از این رو زمینی ها در آن زمان مشکلات مهمتری خواهند داشت.

* زمین از بین می رود؟

- زمانی که خورشید متورم شود زمین کاملا داغ می شود و به همین دلیل از سوی خورشید زمین با مشکل بسیار بزرگی مواجه می شود. اما از جانب آندرومدا زمین قرار نیست با هیچ سامانه خورشیدی دیگری برخورد کند. زمانی که ستاره های جدید خلق می شوند عمر آنها بسیار کوتاه است و زمانی که پای ستاره های بزرگی در میان باشد یعنی ابرنواخترهای بزرگی وجود خواهند داشت که حضور تعداد زیادی از آنها در نزدیکی زمین چندان خوشایند نیست. با این همه برخورد دو کهکشان نمی تواند رویدادهای چندان ناخوشایندی را برای زمین به وجود آورد.

* نظرتان درباره کهکشان ترکیبی Milkomeda چیست؟

- چندان بد نیست!

* سیستم کهکشانی Milkomeda چه ظاهری خواهد داشت؟

- این نوع از سیستمها معمولا مرحله ای اغتشاش و آشفتگی را تجربه می کنند که طی آن بازوهای کهکشانی در هر سویی دیده می شوند، اما در صورتی که زمان کافی به آنها داده شود در نهایت شکلی مارپیچی به خود می گیرند.

* آیا نشانه هایی از بقایای این برخورد به جا خواهد ماند؟

- نشانه های زیادی به جا نخواهد ماند. یکی از پروژه هایی که بر روی آن کار می کردم بررسی سیستمهای کهکشانی بود تا بتوانم احتمال برخورد با کهکشان دیگر را در آنها بیابم. یکی از این کهکشانها نسبت به حالت عادی از غبارهای کیهانی بیشتر از انتظار برخوردار بود. این یکی از شیوه های تشخیص برخورد کیهانی در گذشته یک کهکشان است، البته در صورتی که آن کهکشان از نشانه های کافی دیگر برای نشان دادن برخورد کیهانی برخوردار نباشد.

*برخوردهای کهکشانی تا چه اندازه رواج دارند؟

- با توجه به آنچه درباره رشد کهکشانها در طول عمر جهان هستی درک کرده ایم، فکر می کنیم که کهکشانهای کوچکتر به وجود می آیند و توسط بزرگترها بلعیده می شوند، از این رو می توان گفت که هر کهکشان بزرگی در طول عمر خود چند کهکشان کوچکتر را خواهد بلعید. اینکه آیا کهکشانهای بزرگ یکدیگر با می بلعند یا نه هنوز نامشخص است اما کهکشانهای بزرگ به طور قطع کوچکترها را می بلعند.