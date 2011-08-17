معاونت سواد آموزی و کمیته امداد هرمزگان تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی جم ظهر چهارشنبه در مراسم امضای این تفاهمنامه مشترک عنوان کرد: در راستای سیاستها و اهداف سازمان نهضت سوادآموزی و براساس تفاهمنامه مشترک همکاری آموزشی و فرهنگی بین نهضت سوادآموزی و کمیته حضرت امام خمینی(ره)، جلسه‌ای با حضور مسئولین سوادآموزی و کمیته حضرت امام خمینی(ره) در محل دفتر معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان هرمزگان برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه هریک از طرفین نظرات و پیشنهادات خود را پیرامون تفاهمنامه مذکور ارائه و در خاتمه مقرر شد علاوه بر اجرایی شدن تمام بندهای موجود در تفاهم‌نامه کمیته امام حضرت امام خمینی(ره) اسامی مددجویان بی‌سواد تحت پوشش خود را در گروه سنی 49 – 10 سال و بالای 50 سال به تفکیک هرشهرستان اعلام کند.

به گفته معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرروش استان، همچنین بر اساس توافق طرفین درصورت اعلام نیاز سوادآموزی از مددجویان کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند جهت آموزشیاری استفاده شود.

جم در ادامه بیان داشت: براساس مصوبات این جلسه مقرر شد خانواده‌های مددجویان تحت پوشش کمیته حضرت امام خمینی(ره) در صورت شرکت در کلاس و اخذ مدرک قبولی مورد تأیید سوادآموزی، از خدمات ویژه حمایتی و تشویقی بهره‌مند شوند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش در توسعه سوادآموزی، عنوان کرد: خوشبختانه در سایه تدبیر مقام عالی اداره کل آموزش و پرورش استان و اهتمام جدی وی به امر سوادآموزی، چشم انداز روشنی را در تحقق ریشه کنی بیسوادی که دغدغه خاص مقام معظم رهبری است شاهد هستیم.