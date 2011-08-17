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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۵۸

حماس:

پرونده شالیت اهرم فشاری علیه فلسطینی هاست

پرونده شالیت اهرم فشاری علیه فلسطینی هاست

معاون وزیر امور خارجه دولت منتخب مردم فلسطین با اشاره به کارشکنی های نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره مبادله نظامی اسیر این رژیم با اسرای فلسطینی، موفقیت این پرونده در آینده نزدیک را بعید دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "احمد یوسف" گفت : ممکن نیست درباره پرونده مبادله "گلعاد شالیت" نظامی رژیم صهیونیستی گشایشی در آینده نزدیک حاصل شود.

وی افزود: این پرونده مسیر طولانی پیش رو دارد و "بنیامین نتانیاهو"نخست وزیر رژیم صهیونیستی این موضوع را بهانه ای برای فشار علیه فلسطینی ها قرار داده است و از آن به عنوان توجیهی برای دشمنی علیه مردم فلسطین استفاده می کند.

شایان ذکر است که اخیرا منابع مصری از مذاکرات میان هیئت حماس به ریاست "احمد الجعیری" و رژیم صهیونیستی به ریاست دیوید میدان خبر داده بودند؛ هریک از دو هیئت در دو سالن جداگانه قرار داشتند.

کد مطلب 1386350

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