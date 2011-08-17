پرونده شالیت اهرم فشاری علیه فلسطینی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "احمد یوسف" گفت : ممکن نیست درباره پرونده مبادله "گلعاد شالیت" نظامی رژیم صهیونیستی گشایشی در آینده نزدیک حاصل شود.

وی افزود: این پرونده مسیر طولانی پیش رو دارد و "بنیامین نتانیاهو"نخست وزیر رژیم صهیونیستی این موضوع را بهانه ای برای فشار علیه فلسطینی ها قرار داده است و از آن به عنوان توجیهی برای دشمنی علیه مردم فلسطین استفاده می کند.

شایان ذکر است که اخیرا منابع مصری از مذاکرات میان هیئت حماس به ریاست "احمد الجعیری" و رژیم صهیونیستی به ریاست دیوید میدان خبر داده بودند؛ هریک از دو هیئت در دو سالن جداگانه قرار داشتند.