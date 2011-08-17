آسمان قم به سرفه افتاد/ میزان ریزگردها 16برابر حد مجاز

به گزارش خبرنگار مهر، آسمان قم از صبح امروز چهارشنبه با افزایش غلظت ریزگردها در هوا به شدت تیره شد به طوری که وجود گرد و غبار در فضا به حدی رسیده بود که امکان دید را در اوقاتی با مشکل رو به رو می کرد.



به دنبال این وضعیت قبل از ظهر امروز کمیته اضطرار آلودگی هوای استان قم تشکیل و به صورت رسمی وضعیت آلودگی هوای استان در وضعیت هشدار اعلام شد.



در اطلاعیه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان قم وضعیت آلودگی هوای قم در وضعیت هشدار اعلام و میزان گرد و غبار معلق در هوا برای ساعاتی در وقت صبح 16 برابر حد مجاز ارزیابی شده است.



در این رابطه کارشناس مسئول حفاظت محیط زیست قم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: بر اساس گزارش ایستگاه های کنترل کیفیت، صبح امروز میزان ریزگردها در هوای قم 2500 میلی گرم بر متر مکعب می باشد.



اسماعیل احمدی زاده این میزان را 16 برابر حد مجاز عنوان کرد و افزود: در حال حاضر روند وزش باد در قم شرقی غربی است و به همین دلیل منابع آلودگی که در اطراف را به داخل شهر می آورد.



منشا آلودگی از داخل کشور



وی با تاکید بر این که منشا این آلودگی در داخل کشور بوده است، افزود: هم اکنون از میزان غلظت ریزگردها در آسمان قم کاسته شده است اما وضعیت همچنان در حد هشدار است.



احتمال تشدید آلودگی هوای قم وجود دارد



همچنین بر اساس پیش بینی های اداره کل هواشناسی و حفاظت محیط زیست استان در طی امروز بعد از ظهر و فردا با افزایش مجدد وزش باد، تکرار و تشدید این وضعیت دور از انتظار نیست.



بر همین اساس در اطلاعیه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان قم، از مردم به ویژه کودکان و سالمندان و کسانی که ناراحتی‌های قلبی و تنفسی دارند تقاضا شده است به جز برای انجام کارهای ضروری از منزل خارج نشوند و در صورت اضطرار حتما از ماسک های مخصوص برای تردد در اماکن عمومی استفاده نمایند.



همچنین از دارندگان وسایل نقلیه نیز درخواست شده از تردد بی مورد در سطح استان خودداری نموده و حتی الامکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

