زهکشی جدید به تالاب کمجان آسیب نمی زند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ابراهیمی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از خطوط زهکشی جدید آب منطقه ای فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تالاب کمجان افزود: دو نوع کانال کشی در این منطقه وجود دارد که کانال سنتی قدیمی در حال حاضر لایروبی شده که بخشی از این آب نیز به تالاب کمجان خواهد رسید.

وی ادامه داد: زهکشی جدید هیچگونه ارتباطی با تالاب ندارد و از طرفی خود کشاورزان منطقه نیز مشارکت و همکاری دارند که هرچه سریعتر این کانال راه اندازی شود.

مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکتهای مردمی آب منطقه ای استان فارس تاکید کرد: تمامی فعالیتهای صورت گرفته در این منطقه با مشارکت مردم و کشاورزان بوده است.

ابراهیمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه آب منطقه ای فارس در بحث جذب اعتبارت مشارکتی در کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده، گفت: در بحث زهکشیهای صورت گرفته استان فارس موفق شده با جذب اعتبار مشارکتی بالغ بر 340 میلیارد ریال رتبه اول کشور را به خود اختصاص دهد که امیدواریم با کمک اعتبارت دولتی بتوانیم این پروژه سنگین را هرچه سریعتر به اتمام برسانیم.

وی در خصوص اعتبارت سال جاری نیز یادآور شد: تاکنون اعتبارات سال 90 ارائه نشده که این کمبود اعتبارات باعث کاهش سرعت عملیات اجرایی خواهد شد.

مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت های مردمی آب منطقه ای استان فارس تاکید کرد: برآورد هزینه ها در بودجه سال 90 حدود 800 میلیارد ریال است که امیدواریم هرچه سریعتر ابلاغ شود که تا پایان برنامه پنجم این پروژه بزرگ به اتمام برسد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه اجرای پروژه شبکه اصلی آبیاری زهکشی از سد درودزن تا دریاچه بختگان فارس یکی ازبزرگترین پروژههای کشور است، تصریح کرد: این پروژه با 112 هزار هکتار وسعت به عنوان یکی از پروژه های بزرگ کشور و تنها پروژه بزرگ استان است که از سد درودزن تا دریاچه بختگان ادامه داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بندهای خاکی در این منطقه بالغ بر یک هزار سال قدمت دارند، گفت: وجود بندهای مختلفی از جمله بند امیر و... نشان از وجود یک نظام اجتماعی آبیاری در استان دارد ولی در بحث زهکشی نتوانسته ایم همزمان با سدسازی پیشرفت کنیم.

مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت های مردمی آب منطقه ای استان فارس، یادآور شد: یکی از دلایل عدم توفیق در بحث زهکشیهای نوین آشنایی کم مردم منطقه نسبت به این علم است که باعث شد وقت زیادی را در جهت آشنایی و آموزش مردم صرف کنیم.

ابراهیمی تصریح کرد: در کل استان فارس 331 هزار کیلومتر شبکه زهکشی وجود دارد که از این میان 41 درصد انجام شد،41 درصد در حال ساخت و 18 درصد نیز در دست مطالعه قرار دارد.