ناصری دبیر جشنواره کتاب رشد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محی‏الدین محمدیان، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‏ریزی طی حکمی محمد ناصری مدیرکل دفتر انتشارات کمک آموزشی را به عنوان دبیر نهمین جشنوراه کتاب‌های آموزشی رشد معرفی کرد.

در این حکم خطاب به محمد ناصری آمده است: از آنجا که برگزاری جشنواره کتاب‏های آموزشی رشد بر اساس بند 3 از ماده 5 مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش، موضوع آیین‏نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه) مورد تأکید قرار گرفته است و نظر به ضرورت حمایت از تولید کتاب‏های مناسب و مرتبط با برنامه‏های درسی و لزوم حمایت جدی از آثار برگزیده، جنابعالی به عنوان دبیر نهمین جشنواره کتاب‏های آموزشی رشد منصوب می‏شوید.

ناصری پیش از این دبیر علمی سومین و دهمین جشنواره ادبی شهید حبیب غنی‌پور بوده و مولف آثاری چون فریاد، سفرنامه جای پای ابراهیم، یک قطره یک دریا، بهترین پرهیزگاران، علامه جعفری و دریا به دریا به شمار می‌رود.