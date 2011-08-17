ناصری دبیر جشنواره کتاب رشد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محیالدین محمدیان، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی طی حکمی محمد ناصری مدیرکل دفتر انتشارات کمک آموزشی را به عنوان دبیر نهمین جشنوراه کتابهای آموزشی رشد معرفی کرد.
در این حکم خطاب به محمد ناصری آمده است: از آنجا که برگزاری جشنواره کتابهای آموزشی رشد بر اساس بند 3 از ماده 5 مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش، موضوع آییننامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه) مورد تأکید قرار گرفته است و نظر به ضرورت حمایت از تولید کتابهای مناسب و مرتبط با برنامههای درسی و لزوم حمایت جدی از آثار برگزیده، جنابعالی به عنوان دبیر نهمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد منصوب میشوید.
ناصری پیش از این دبیر علمی سومین و دهمین جشنواره ادبی شهید حبیب غنیپور بوده و مولف آثاری چون فریاد، سفرنامه جای پای ابراهیم، یک قطره یک دریا، بهترین پرهیزگاران، علامه جعفری و دریا به دریا به شمار میرود.
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