تندیس سردار شهید ناصری در قاین رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حبیبی‌ منش در جلسه برنامه ‌ریزی رونمایی از تندیس سردار شهید محمد ناصر ناصری اظهار داشت: همزمان با سالگرد سردار شهید محمد ناصر ناصری رونمایی از تندیس این شهید انجام می‌ شود.

وی با اشاره به شخصیت بارز و فعالیت‌های ارزشمند شهید ناصری در راستای دفاع از میهن اسلامی و پاسداری از خون شهیدان بر هرچه با شکوه ‌تر برگزار شدن این مراسم تاکید کرد.

فرماندارقاین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 17مردادماه روز خبرنگار و خبرنگار شهید صارمی گفت: اعتبار این تندیس از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض اختصاص یافته به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ‌های کشور است.

حبیبی ‌منش با اشاره به زندگی‌ نامه این شهید گفت: شهید سردار حاج محمدناصر ناصری در سال 1340 در روستای گازار از توابع بیرجند متولد شد.

وی افزود: این شهید دوران کودکی خود را در زادگاهش گذراند و پس از آن به منظور ادامه تحصیل، راهی شهرستان بیرجند شد.

فرماندار قاین ادامه داد: در دوران مبارزات انقلابی مردم ایران در تظاهرات علیه رژیم شاه شرکت داشت و در تعطیلی مدارس و برپایی راهپیماییها از نیروهای مؤثر بود.

فرماندار قاین تصریح کرد: شهید ناصری با پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت کمیته انقلاب اسلامی در آمد.

وی افزود: در این سال‌ها به مبارزه با منافقان پرداخت و در اوایل سال 1362 به فرماندهی سپاه بیرجند رسید و راهی جبهه‌های نبرد شد و تا پایان جنگ در میان رزمندگان حضور داشت.

حبیبی‌منش ادامه داد: پس از پایان جنگ تحمیلی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشغول به خدمت شد و پس از چندی به عنوان نماینده فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان منصوب شد.

فرماندار قاین یادآور شد: با سقوط مزار شریف، در روز 17مرداد سال 1377 در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران، به وسیله نیروهای طالبان به شهادت رسید.

مراسم گرامیداشت سالگرد شهید ناصری 28 مرداد ماه در حسینیه گازاری های بیرجند برگزار خواهد شد.