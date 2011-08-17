177 میلیون ریال به زندانیان نیازمند مشگین شهر کمک شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس زندان شهرستان مشگین شهر ظهر چهارشنبه در مراسم گلریزان زندانیان مشگین شهر اظهار داشت: این جشن با هدف جمع آوری کمک‌های نقدی نیکوکاران و خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و آبرومند هر سال در ماه رمضان برگزار می شود.

ارشد بابازاده عنوان کرد: از ابتدای سالجاری 15 زندانی آبرومند توسط خیرین و ستاد دیه با پرداخت سه میلیارد ریال از زندان آزاد شده اند.

وی افزود: در حال حاضر 61 زندانی نیز در زندان مشگین شهر به دلیل جرایم غیر عمد زندانی هستند و در انتظار آزادی به سر می برند.

رئیس زندان شهرستان مشگین شهر با اشاره به کرامات ائمه در دستگیری از نیازمندان خواستار الگوگیری از آنها و مشارکت در امر خداپسندانه کمک به آزادی زندانیان مالی شد.

بابا زاده اضافه کرد: توجه مردم به زندانیان نیازمند آبرومند بیشتر شده است طوریکه در هفته گذشته با کمک یک زوج نیکوکار دو زندانی نیازمند آبرومند آزاد شدند و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

