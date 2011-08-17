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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

در جشن گلریزان/

177 میلیون ریال به زندانیان نیازمند مشگین شهر کمک شد

177 میلیون ریال به زندانیان نیازمند مشگین شهر کمک شد

مشگین شهر – خبرگزاری مهر: مردم مشگین شهر در مراسم جشن گلریزان 177 میلیون ریال به زندانیان نیازمند این شهرستان کمک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس زندان شهرستان مشگین شهر ظهر چهارشنبه در مراسم گلریزان زندانیان مشگین شهر اظهار داشت: این جشن با هدف جمع آوری کمک‌های نقدی نیکوکاران و خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و آبرومند هر سال در ماه رمضان برگزار می شود.

ارشد بابازاده عنوان کرد: از ابتدای سالجاری 15 زندانی آبرومند توسط خیرین و ستاد دیه با پرداخت سه میلیارد ریال از زندان آزاد شده اند.

وی افزود: در حال حاضر 61 زندانی نیز در زندان مشگین شهر به دلیل جرایم غیر عمد زندانی هستند و در انتظار آزادی به سر می برند.

رئیس زندان شهرستان مشگین شهر با اشاره به کرامات ائمه در دستگیری از نیازمندان خواستار الگوگیری از آنها و مشارکت در امر خداپسندانه کمک به آزادی زندانیان مالی شد.

بابا زاده اضافه کرد: توجه مردم به زندانیان نیازمند آبرومند بیشتر شده است طوریکه در هفته گذشته با کمک یک زوج نیکوکار دو زندانی نیازمند آبرومند آزاد شدند و به آغوش خانواده خود بازگشتند.
 

کد مطلب 1386374

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