خداحافظی شرکت سابیر با قطار شهری کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان قطار شهری کرج اعلام کرد: در جلسه مشترک این سازمان و هیئت مدیره با استاندار البرز مشکلات موجود در اجرای پروژه قطار شهری کرج بررسی شد.

در این جلسه مشاور کارفرمای این پروژه گزارشی با استفاده از مستندات در خصوص عدم اجرای تعهدات شرکت سابیر ارائه کرد.

با توجه به تمدید مهلت شش ماهه مجدد برای این شرکت و عدم تحقق تعهدات، در پایان با رأی کامل اعضا، موضوع فسخ قرارداد و خلع ید این شرکت تصویب شد.



لازم به ذکر است که در این نشست «عیسی فرهادی» استاندار البرز به عنوان رئیس شورای سازمان قطارشهری، «احمد افضلی» معاون فنی و عمرانی استانداری البرز به عنوان رئیس هیئت مدیره، «علی اصغر همتی» رئیس سازمان حضور داشتند.



